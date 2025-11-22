Rosendo Sánchez, encargado del mantenimiento mecánico del Carro de la Cruz de Caravaca, es nombrado Cofrade del Año Con esta distinción se reconoce su colaboración, desde hace más de tres décadas, para el buen funcionamiento del vehículo que se utiliza para el traslado de la Sagrada Reliquia durante las procesiones

Juan F. Robles Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

El empresario Rosendo Sánchez (Caravaca, 1963), encargado desde hace varios años del mantenimiento técnico de los carros procesionales de la Vera Cruz y Santa Elena, ha sido nombrado Cofrade del Año. La Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz tomó el acuerdo en la reunión celebrada en la tarde de este viernes y unos minutos más tarde, se la comunicó a Sánchez, que había sido convocado a la Casa de la Cruz con la excusa de comentar algunos temas relacionados con el Carro de la Cruz y para valorar la mecanización del Carro de Santa Elena.

Algunos amigos y familiares se dieron cita en las inmediaciones de las oficinas de la cofradía para acompañar a Rosendo Sánchez en este momento tan especial en el que recibía el reconocimiento de la institución en la que ha estado colaborando durante las últimas tres décadas. Fue precisamente en el entorno familiar donde Rosendo encontró la inspiración y el ejemplo para iniciar su colaboración con la Cofradía de la Vera Cruz. Su suegro, Ginés Giménez, conocido como «Ginés, el pintor», ya formaba parte del equipo que se encargaba de preparar el Carro de la Cruz, en los meses previos a las fiestas, y durante las procesiones era del grupo de personas que ayudaba empujando el carro cuando había que subir una cuesta o frenándolo cuando la excesiva inclinación de una pendiente así lo aconsejaba. Rosendo, animado por su suegro, se incorporó a este equipo, en los primeros meses de 1997, siendo hermano mayor el añorado Paco Pim. Junto a su socio, Alfonso García; su amigo, Antonio Olmo; y su suegro, construyeron y donaron, un nuevo carro para la Sagrada Reliquia al que dotaron de los elementos técnicos necesarios para una mejor conducción por las calles de la ciudad durante las celebraciones festivas durante los siguientes 14 años. Varios años antes, a finales de la década de los ochenta, ya colaboraba con Manolete, su jefe, en las labores de mantenimiento y reparación de los carros procesionales.

La experiencia acumulada y la formación recibida, por su profesión de mecánico, las puso al servicio del Carro Triunfal de la Vera Cruz que se estrenó en la tarde del 3 de mayo de 2010, siendo hermano mayor de la cofradía, José Luis Castillo Guerrero. Desde entonces se ha estado ocupando, año tras año, de revisar el funcionamiento, reponiendo las piezas necesarias, incorporando nuevas o introduciendo las mejoras necesarias para una mayor maniobrabilidad a la hora de manejar el chasis sobre el que se monta cada año la Custodia Procesional de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. El anterior carro se utiliza, desde entonces, para los traslados de la imagen de Santa Elena.

Su trayectoria como colaborador en la cofradía la ha compatibilizado con su faceta más festera. Siendo un joven, desfiló con el grupo de San Juan, del Bando Cristiano; en el Bando de los Caballos del Vino, ha sido socio de la peña caballista Cartujano; y, desde hace más de 30 años, es componente destacado de la cábila Almorávides, en las filas del Bando Moro.

Emprendedor del sector de la automoción

Rosendo Sánchez es muy conocido en Caravaca de la Cruz y en toda la comarca del Noroeste. En 1988, junto un compañero de trabajo con el que había compartido varios años en un conocido taller de automóviles de la localidad, decidieron fundar la empresa Roalf Automoción; unos años más tarde decidieron apostar por la venta de vehículos nuevos y actualmente es el servicio oficial en la zona de la marca Hyundai; el taller también cuenta con técnicos especializados para BMW y también han trabajado con otras marcas como Mini o Jaguar. Rosendo ejerce como jefe de ventas y gerente pero no duda en remangarse las mangas y ponerse a reparar un vehículo, testear un motor para detectar la avería o analizar el mal funcionamiento de un motor. Más de 40 años de experiencia en el sector le han permitido hacerse un hueco importante entre los empresarios de la automoción de una amplia comarca que abarca municipios próximos de regiones limítrofes.

Temas

Caravaca de la Cruz