Autoridades y técnicos, en la visita a las obras. AYTO.

La renovación del centro social de Pinilla, en Caravaca, estará lista a final de año

Juan F. Robles

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:30

Los vecinos de la pedanía de Pinilla podrán disfrutar de un centro social renovado antes de finales de año. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo una reforma integral en el inmueble con una inversión próxima a los 60.000 euros, que permitirá modernizar este edificio. El inmueble tendrá dos espacios para distintos usos, aseos adaptados a personas con movilidad reducida y mejoras en impermeabilización, aislamiento térmico, iluminación y acabados interiores. El alcalde, José Francisco García, visitó las obras junto al concejal de Obras y Mantenimiento, José Antonio García, y el pedáneo de Pinilla, José Antonio Gallardo. Y confirmó que estarán listas antes de que acabe el año.

El edificio, que cuenta con una superficie de 358 metros cuadrados, presentaba un notable deterioro, especialmente en los servicios higiénicos, que eran antiguos y no cumplían con la normativa de accesibilidad. El proyecto incluye la renovación del falso techo.

El regidor recordó otras actuaciones realizadas en centros sociales de pedanías como Archivel, La Encarnación, El Moralejo y Caneja. «Todas responden a una estrategia municipal clara: garantizar que los vecinos de los núcleos cuenten con servicios y espacios públicos dignos y funcionales como forma de combatir de la despoblación», dijo.

Esta intervención en Pinilla forma parte del Plan de Obras y Servicios 2024-2025, que dispone de un presupuesto de 892.243 euros. «Este plan, de carácter municipalista y financiado por el Gobierno regional, prácticamente ha duplicado su presupuesto, lo que supone una gran ayuda para los ayuntamientos», según el primer edil. Agregó que la inversión «se ha repartido de forma equilibrada entre el casco urbano y las pedanías, atendiendo a las necesidades reales de cada núcleo de población».

