Reinón releva a Laborda como secretario general de la Comisión de Festejos La Casa de la Cruz acogió el acto de constitución con la presidencia del hermano mayor, Jesús López Baquero, y la representación de los colectivos festeros y de la Corporación Municipal

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La nueva Comisión de Festejos se constituyó en la noche del pasado martes en un acto celebrado en la Casa de la Cruz. Los representantes de los bandos, de la propia comisión, de la Cofradía de la Vera Cruz y del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se reunieron para dar inicio a esta etapa en el organismo que tiene la responsabilidad de organizar las Fiestas de la Cruz que anualmente se celebran en el mes de mayo. Al inicio del acto, la secretaria de la Cofradía de la Vera Cruz, Antonia Leonor Martínez, dio lectura al acta de nombramiento de Antonio Reinón Fernández como nuevo secretario general, recordando que fue propuesto conjuntamente por moros, cristianos y caballistas.

A continuación, se procedió a la firma del documento de constitución del máximo órgano de gobierno de la Comisión de Festejos que está presidido por Jesús López Baquero, como hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz; junto a Antonio Reinón Fernández, como secretario general; Alfonso Sánchez Vázquez, como secretario de actas; Ginés Bernal Sánchez, como tesorero. Como representantes del Bando Moro, su presidenta, Gloria Gómez Sánchez, y como miembros activos, Loli Sánchez Carreño y Dolores Giménez Reina; por el Bando Cristiano, su presidente, Antonio Torrecilla García-Melgares, y representando a los grupos Miriam Castillo Soria e Isidro Castaño de Gea; por el Bando de los Caballos del Vino, su presidente, Jesús Torres Galiano, y como miembros activos Julián López García y Pedro José Salcedo Rodríguez; como delegado para la UNDEF, en funciones, José Juan González Giménez; y como representantes del Ayuntamiento, los concejales Joaquín Zaplana García y Anastasio Aznar Díaz.

Tras la firma del acta, el anterior secretario general, Simón Laborda, hizo entrega del medallón a quien le sucede en el cargo, Antonio Reinón, al que deseo una buena gestión en esta nueva etapa.

El nuevo secretario atendió a los medios de comunicación y comentó que «Simón me ha entregado el medallón y, a partir de ahora, lo llevaré con orgullo intentando representar, de la mejor manera posible, el puesto que se me ha confiado». «Tenemos muchos retos por delante – añadió – y mucha ilusión para afrontarlos, hay varias propuestas en la que tenemos que ponernos de acuerdo para analizarlas bien, madurarlas y ponernos a trabajar; tenemos buenas vibraciones y creo que podremos hacer una buena gestión siempre pensando en nuestra Santísima Cruz».

López Baquero comentó que «la Comisión de Festejos debe ser una piña, un órgano bien engrasado que funcione muy bien; desde la Cofradía vamos a apoyar todo lo que podamos y como el movimiento se demuestra andando vamos a iniciar esta etapa contentos y esperanzados, creo que los bandos han acertado con la propuesta de Antonio Reinón como secretario y ratificado el nombramiento con sumo agrado». «Cada vez me sorprendo más – añadió – del trabajo que hemos asumido, pero lo aceptamos con gusto, con ganas y con ilusión».

Zaplana, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Caravaca, manifestó que «vamos a apoyar todo lo que podamos pues para intentar que las Fiestas de la Cruz salgan todavía mejor que lo que han estado saliendo; vamos a trabajar para que así sea».

Temas

Caravaca de la Cruz