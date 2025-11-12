Reina incorpora dos nuevos productos a su gama de tartas refrigeradas Cookies & Cream y Dubái Style Chocolate se presentan en un formato familiar de ocho raciones

Reina continúa reforzando su presencia en el segmento de las tartas refrigeradas con el lanzamiento de dos nuevas referencias de ocho raciones: Cookies & Cream y Dubai style chocolate, dos propuestas irresistibles que amplían el catálogo de la marca y consolidan su apuesta por la innovación, la calidad y el sabor.

La nueva Tarta Cookies & Cream une dos suaves capas de bizcocho de cacao que encierran un corazón cremoso con relleno de crema y galleta de cacao triturada, creando un equilibrio perfecto entre textura y sabor. «Cada bocado ofrece la fusión ideal entre lo esponjoso del bizcocho y la untuosidad de la crema, en una receta moderna y deliciosa que conquista a toda la familia», indican desde la empresa.

Inspirada en el lujo y la sofisticación del chocolate más exclusivo, la Tarta Dubái style chocolate eleva la experiencia repostera a otro nivel. Una base de intenso cacao se combina con una sorprendente crema de pistacho y un toque crujiente de pasta kataifi, en una creación que fusiona tradición y modernidad. «Su sabor profundo y su cuidada presentación – aseguran desde Reina – la convierten en una tarta única, pensada para quienes buscan un postre refinado y diferente».

Ambas tartas están pensadas para compartir y disfrutar en cualquier ocasión, con una presentación cuidada y un formato de ocho raciones que las convierte en la opción perfecta para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un capricho.

