Reina incorpora dos nuevos productos a su gama de tartas refrigeradas

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:05

Reina continúa reforzando su presencia en el segmento de las tartas refrigeradas con el lanzamiento de dos nuevas referencias de ocho raciones: Cookies & Cream y Dubai style chocolate, dos propuestas irresistibles que amplían el catálogo de la marca y consolidan su apuesta por la innovación, la calidad y el sabor.

La nueva Tarta Cookies & Cream une dos suaves capas de bizcocho de cacao que encierran un corazón cremoso con relleno de crema y galleta de cacao triturada, creando un equilibrio perfecto entre textura y sabor. «Cada bocado ofrece la fusión ideal entre lo esponjoso del bizcocho y la untuosidad de la crema, en una receta moderna y deliciosa que conquista a toda la familia», indican desde la empresa.

Inspirada en el lujo y la sofisticación del chocolate más exclusivo, la Tarta Dubái style chocolate eleva la experiencia repostera a otro nivel. Una base de intenso cacao se combina con una sorprendente crema de pistacho y un toque crujiente de pasta kataifi, en una creación que fusiona tradición y modernidad. «Su sabor profundo y su cuidada presentación – aseguran desde Reina – la convierten en una tarta única, pensada para quienes buscan un postre refinado y diferente».

Ambas tartas están pensadas para compartir y disfrutar en cualquier ocasión, con una presentación cuidada y un formato de ocho raciones que las convierte en la opción perfecta para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un capricho.

