Taller de cata de cerveza con maridaje. Fundación Camino de la Cruz

En los puestos de «Las Cocinas del Jubileo» en Caravaca se vendieron más de 25.000 tapas durante el fin de semana

En la feria de automoción y maquinaría agrícolas el balance registra la venta de más de 70 vehículos

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Caravaca de la Cruz

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:59

La Feria de Caravaca, como se denomina genéricamente el extenso programa desarrollado durante el pasado fin de semana en las calles más céntricas de la localidad, ha registrado un nuevo récord de visitantes y ventas. La octava edición del evento gastronómico de «Las Cocinas del Jubileo» se cerró con más de 25.000 tapas vendidas y más de 20.000 visitantes y con una valoración muy positiva por la presencia de dos chef con estrellas Michelín, Miguel Ángel Expósito y Enrique Pérez, que ofrecieron sendos showcooking, así como de los talleres de maridaje tanto de vino como de cerveza realizados por la DO de Bullas y Estrella de Levante; y durante la Feria de Automoción y Maquinaría Agrícola se registró la venta de más de 70 vehículos, cifra que se incrementará en los próximos días cuando se cierren algunos de los contactos mantenidos y que están a falta de la firma de los respectivos contratos.

Los presidentes de ASPROCOMUR, Pedro Marín; y de ASACAR, José de la Cruz López; coinciden en resaltar que el balance ha sido muy positivo, destacando en ambos casos la implicación de los hosteleros y de los concesionarios que han colaborado en el desarrollo de los eventos. El alcalde, José Francisco García, también valoraba muy positivamente la feria y su efecto dinamizador para la economía.

«Durante estos días hemos tenido una gran afluencia de visitantes, tanto de ciudades vecinas como de otros puntos de la región y de nuestra amplia comarca natural». El regidor también destacó el esfuerzo de los expositores, especialmente los de maquinaría agrícola así como la colaboración de los vecinos ya que la feria se instala en el centro de la población con más de una veintena de calles afectadas por los cortes de tráfico y la prohibición de estacionamiento.

