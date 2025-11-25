El Pleno aprueba una modificación urbanística para desbloquear el proyecto del auditorio Las obras del edificio, ubicado entre la calle Mayrena y la avenida de los Andenes, se paralizaron hace 13 años por falta de financiación autonómica

La mole de hierro y hormigón desde la avenida de los Andenes; al fondo, la basílica de la Vera Cruz.

Juan F. Robles Martes, 25 de noviembre 2025, 15:20 Comenta Compartir

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó, en su sesión ordinaria del lunes, una modificación urbanística del PGMO del sector Mayrena que permite dar un paso importante, el primero de un largo proceso de tramitación, para avanzar hacia el desbloqueo del futuro auditorio cuyas obras se paralizaron a finales del año 2012, por falta de financiación autonómica, y para dar respuesta a una sentencia judicial que exigía que el proyecto se adecuase a la normativa urbanística.

Con esta modificación, relativa al Plan Especial PE-2 de calle Mayrena y a la Unidad UA-CR3, se da cumplimiento a la sentencia y permitirá desbloquear el proyecto del auditorio, cuya ejecución se pretende retomar con un diseño adaptado a las necesidades actuales. «El expediente, de larga tramitación y alta complejidad técnica, se inicia con el objetivo de que el equipamiento esté finalizado para el próximo Año Jubilar 2031», tal como manifestó durante la sesión la concejal de Urbanismo, Mónica Sánchez. El punto contó con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE.

La propuesta aprobada recogía cinco apartados en los que además de adecuar urbanísticamente el proyecto del auditorio se recoge la ordenación de una amplia zona que se encuentra junto al aparcamiento de autocaravanas y al actual parque comarcal de bomberos, que será trasladado a otro emplazamiento en los próximos años. Sánchez comentó que «los que aprobamos es el Documento de Avance de la Modificación Puntual, así como el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, que son pasos necesarios para poder seguir adelante con el proyecto del auditorio que esperamos que pueda ser una realidad para el próximo Año Jubilar, ya que es un proceso muy largo que contempla una tramitación muy compleja».

Otros acuerdos

El Pleno aprobó una moción para expresar su apoyo unánime al sector agrícola y exigir que no se recorte ni se endurezca la PAC. La iniciativa subraya la importancia estratégica del sector primario en la Región de Murcia y, particularmente, en el municipio, donde se reclama que la normativa europea reconozca las singularidades productivas e hídricas de la comarca del Noroeste.

Durante la sesión se dio cuenta del Informe de Morosidad correspondiente al tercer trimestre de 2025, que refleja un Periodo Medio de Pago de 17,55 días, mejorando los datos del trimestre anterior. Asimismo, se aprobó la Cuenta General 2024 del Ayuntamiento y de los entes Caravaca Radio S.L. y la Sociedad de Gestión de Suelo S.L., que se presenta por tercer año consecutivo en tiempo y forma y sin alegaciones.

El Pleno acordó por unanimidad la cesión gratuita del local situado en Gran Vía, nº 19 para la instalación de la Oficina de Documentación de la Policía Nacional, donde se expedirán DNI y pasaportes. El servicio dará cobertura a Caravaca, la Comarca del Noroeste y municipios limítrofes.

Por otra parte, el Pleno aprobó dedicar la calle Pedreras de Barranda a Ignacio Ramos Sánchez, destacado periodista, escritor y referente cultural del municipio. La iniciativa, promovida por los Aguilanderos de Barranda, reconoce su brillante trayectoria profesional y su permanente vínculo con su tierra natal.

Temas

Caravaca de la Cruz