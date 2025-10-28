El Pleno aprueba crear un servicio de transporte para urbanizaciones y diseminados de Caravaca de la Cruz También salió adelante con el apoyo de los tres grupos municipales la modificación de la relación de puestos de trabajo

En el Pleno ordinario celebrado en la noche del pasado lunes en la antigua ermita de San Sebastián, por encontrarse en obras el Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad la creación de un servicio municipal de transporte para las zonas alejadas del casco urbano, tanto los diseminados como para las urbanizaciones y otras áreas periurbanas. La moción fue presentada por el edil Antonio Puerta, de Vox, y apoyada tanto por los concejales del PP y del PSOE.

En el texto se proponía la realización de un estudio técnico de viabilidad para este nuevo servicio que en la primera fase incluiría las urbanizaciones de El Llano, Nueva Caravaca, El Bonete, el Carrascal, Buenavista y las zonas de Cañada de Lentisco, Camino Viejo de Archivel, Camino de Mayrena y la carretera vieja de Calasparra; así como que fuese gratuito para colectivos específicos como estudiantes, jubilados y personas con movilidad reducida y un copago simbólico para el resto de usuarios.También se planteó la posibilidad de incluir una línea nocturna de «búho bus» para los fines de semana.

También hubo unanimidad para aprobar una propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos para la provisión por movilidad de dos puestos de Policía Local, la inclusión de funciones de inspección en el puesto de Coordinador de Emergencias y Protección Civil, la inclusión de dos nuevos puestos: técnico superior de Archivos y auxiliar técnico de Obras y Servicios y la singularización del puesto de conserje mantenedor para realizar funciones de apoyo técnico de sonido.

La sesión también mostró su apoyo a los trabajadores autónomos como sector fundamental de la economía local, regional y nacional. La moción, presentada por el Grupo Municipal del PP y defendida por su portavoz, José Santiago Villa, subraya el rechazo a la subida de cuotas prevista por el Gobierno de España y fue votada favorablemente del PP; tanto PSOE como VOX se abstuvieron.

La moción del Grupo Municipal del PSOE relativa al fomento del uso adecuado de las redes sociales en el ámbito educativo y familiar, presentada por del concejal José Antonio Pérez Acacio, fue aprobada con los votos de PP y PSOE, mientras que VOX votó en contra.

