La Plaza del Egido contará con nuevos jardines y aparatos de gimnasia El Ayuntamiento de Caravaca ha dedicado a este proyecto, que también contará con una nueva zona de juegos infantiles, una inversión de 86.000 euros del Plan de Obras y Servicios

Las obras para la remodelación integral de la Plaza del Egido, en el centro del barrio de San Francisco, estarán finalizadas dentro de un par de meses y servirán para renovar por completo este espacio urbano que ha sufrido un grave deterioro desde su construcción. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha acometido este proyecto, adjudicada por 86.394 euros a la empresa caravaqueña TJS Ingenieros Proyectos Forestales, que está incluido en el nuevo Plan de Obras y Servicios, que destina cerca de 900.000 euros a inversiones orientadas a la mejora de jardines, calles y edificios públicos tanto en el casco urbano como en pedanías, con financiación del Gobierno de la Región de Murcia.

El proyecto supone una renovación completa de este espacio verde, conservando todo el arbolado de gran porte ya existente en la zona. Las obras contemplan la reestructuración del entorno, la mejora de los paseos peatonales mediante adoquín y albero, la plantación de especies autóctonas y aromáticas y la instalación de riego por goteo. También se ha incorporó al proyecto la pintura de muretes, la renovación de la fuente bebedero y la creación de un nuevo acceso solicitado por los vecinos.

La zona de juegos infantiles, muy afectada por las raíces y la antigüedad de los elementos, será completamente renovada con nuevo pavimento y la sustitución de los aparatos. Además, se instalará un área de aparatos biosaludables destinada a la realización de ejercicio físico de las personas mayores, «configurando un parque intergeneracional y accesible», apuntan fuentes municipales. El plazo de ejecución de las obras de la Plaza del Egido es de dos meses, por lo que se prevé su finalización antes de que concluya el presente año.

El alcalde, José Francisco García, que visitó este jueves la zona, señaló que «esta es una de las actuaciones más destacadas en materia de espacios verdes dentro del nuevo Plan de Obras y Servicios, junto a la renovación de la zona infantil del jardín de El Cejo y la instalación de espacios de juego en el Parque Mayrena y Los Huertos del Vicario, espacios verdes recientemente creados». También destacó que «el proyecto se diseñó escuchando a los vecinos a través de los encuentros de participación ciudadana 'La piel de cada barrio', que convocamos periódicamente para recoger sugerencias y necesidades reales». Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización y mejora de los espacios públicos del municipio.

El alcalde aprovechó la visita técnica a la obra para repasar el avance del resto de proyectos incluidos en el Plan de Obras y Servicios. La próxima semana comenzarán los asfaltados en pedanías, con las actuaciones previstas en la calle Pilar de Archivel y la calle Pedrera de Barranda; que continuarán en La Almudema, Los Prados, Arrabal de La Encarnación, Singla, Caneja, Benablón y Los Royos. También se están ejecutando las obras del Hogar de la Tercera Edad de Archivel y del Centro Social de Pinilla.

En el casco urbano se encuentran en su recta final las mejoras viarias que incluyen nuevas rotondas en la intersección de la calle Doctor Robles con la avenida de Los Andenes y en el cruce de las calles San Jerónimo y María la Federa con la carretera de Granada. «Gracias a las bajas de las licitaciones, - añadieron fuentes municipales – el Ayuntamiento acometerá la renovación de los acerados y el asfaltado de la calle Asturias», una demanda histórica de los vecinos.

