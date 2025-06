El 95% de la plantilla médica del hospital de Caravaca se une a la huelga nacional contra el Estatuto Marco

Juan Fdez. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Viernes, 13 de junio 2025, 11:44 Comenta Compartir

Los médicos y facultativos sanitarios especialistas del Área IV de Salud están convocados a una huelga general que se sigue en toda España contra el borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad. A primera hora de la mañana, se ha realizado una concentración en la puerta principal del Hospital Comarcal del Noroeste en la que han participado los representantes sindicales y algunos de los sanitarios que se encuentran trabajando como 'servicios mínimos'.

Los facultativos denuncian que el texto que está sobre la mesa no resuelve el problema de las largas jornadas de guardia ni recoge otras reivindicaciones históricas del colectivo. El seguimiento de la huelga en el hospital comarcal del Noroeste está siendo del 95% de la plantilla que está compuesta por 132 facultativos; y en Atención Primaria, del 83%.

Los servicios mínimos contemplan para Atención Primaria la actividad propia de una jornada de sábado, «dependiendo de las características de cada centro de salud y consultorio», han explicado desde el Servicio Murciano de Salud. En cuanto a los hospitales, se mantendrá la jornada habitual con el cien por cien del personal en los servicios de diálisis, radioterapia, tratamientos en Hospital de Día Oncológico, farmacia (para la preparación y dispensación de tratamientos de quimioterapia u otros tratamientos no demorables), así como en todas las unidades de cuidados intensivos. El Sindicato Médico ha denunciado por excesivos estos servicios mínimos.

Los médicos reclaman un estatuto propio que tenga en cuenta sus singularidades como profesión, desde la jornada a la capacitación y responsabilidades. Además, los profesionales denuncian que sus jornadas exceden con mucho los límites de las 48 horas semanales por el sistema de guardias, y exigen que se regule. El Sindicato Médico también rechaza el endurecimiento de las incompatibilidades previsto por el Ministerio, que quiere evitar que los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan compaginar este puesto con el ejercicio de actividad privada.

El borrador provocó un amplio rechazo en la profesión. El Ministerio se abrió a algunos cambios y planteó una nueva propuesta, lo que llevó al Sindicato Médico a retrasar la huelga, que en principio estaba prevista para el pasado mes de mayo. Sin embargo, las modificaciones son consideradas «parches» insuficientes por la organización sindical. «Las pequeñas modificaciones que plantea Sanidad no sólo no mejoran la situación actual, sino que además acabarán contribuyendo al deterioro de la sanidad pública, ya que no se cumplen los objetivos del plan de recuperación marcado por Europa, por lo que las organizaciones sindicales se reservan las actuaciones correspondientes para elevar el conflicto a las instituciones que consideren oportunas», señaló CESM la semana pasada, tras la última de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Sanidad.

Seguimiento en el Área IV

Cristina Naranjo Fernández, la delegada del sindicato médico del Área IV de la región de Murcia, tras leer el manifiesto, ha comentado que «esta huelga es una huelga nacional de médicos y de facultativos sanitarios especialistas en contra del Estatuto Marco que quiere implantar el Ministerio de Sanidad, que recoge unas condiciones laborales que, lejos de mejorarlas, lo que hace es empeorar nuestro horario profesional, sin tener en cuenta los escasos recursos humanos con los que contamos y sin permitir la conciliación, la compatibilidad con el sistema privado sanitario, ni tampoco obtener un horario laboral como cualquier otro trabajador, de 35 horas semanales».

«Nosotros – ha añadido – tenemos las plantillas infradimensionadas, sobre todo, y hablando de nuestra área, en esta zona, que es una zona periférica, faltan especialistas y es donde más se agudiza esa necesidad, los compañeros tienen que asumir una mayor carga de trabajo porque faltan médicos pero no se puede dejar de atender a los pacientes».

«Nosotros – ha manifestado – no podemos estar haciendo tres o cuatro guardias a la semana, que eso está pasando a día de hoy aquí, en este hospital; cuatro guardias semanales en servicios en los que faltan facultativos, lo que condiciona muchísimo una buena atención a los pacientes».

«Estamos – ha insistido – sufriendo un desgaste que ya venía de muy largo, era una falta anunciada hace 20 años, y ahora viene una oleada de jubilaciones, de aquí a cinco años y no tenemos recambio ninguno».