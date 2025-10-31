La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde se dirige a los vecinos de Barranda en el Centro Social AYTO. Caravaca

'La piel de cada barrio' llega a Barranda para escuchar propuestas de los vecinos

El alcalde, acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, otros ediles del equipo de Gobierno y el pedáneo informa a los vecinos de Barranda de varias actuaciones llevadas a cabo recientemente y de nuevos proyectos

Juan F. Robles

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:30

Comenta

El Centro Social «Pepe Salcedo», en la pedanía de Barranda, acogió anoche una nueva edición del programa de participación ciudadana y gobierno abierto 'La piel de cada barrio' que emprendió el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz la pasada legislatura con la finalidad de dar voz a los vecinos, escuchar sus sugerencias y propuestas e informar de las actuaciones realizadas y los proyectos de futuro.

«Mantenemos desde el primer día un contacto directo con los vecinos, no nos encerramos en los despachos», ha comentado el alcalde, que ha destacado que «estos encuentros son importantes porque sobre todo venimos a escuchar a los vecinos y recogemos sus propuestas para ir cubriendo necesidades y mejorando, en la medida de lo posible, aquellas carencias que existan».

El alcalde, acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, Salvador López, otros ediles del equipo de Gobierno y el pedáneo, Patrocinio Sánchez, informó a los vecinos de Barranda de varias actuaciones llevadas a cabo recientemente, como la renaturalización y mejora del paraje natural de Las Tosquillas o las gestiones efectuadas para intentar solventar los problemas de suministro de electricidad.

El regidor trasladó a los vecinos de la pedanía caravaqueña que próximamente comenzarán las obras de reparación, urbanización y asfaltado de la calle Pedreras, dentro del Plan de Obras y Servicios (POS) financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Igualmente, el alcalde recordó programas recientemente puestos en marcha en las pedanías y zonas rurales tales como el Ruralbús, que ofrece servicio de transporte hasta Caravaca, el programa Cercanos, que lleva atención socio sanitaria a las personas mayores, incluso a nivel domiciliario, o el proyecto Era Digital, que se ha implantado en todas las pedanías del municipio para acercar la digitalización.

Por su parte, los vecinos plantearon algunas actuaciones y mejoras en temas de jardinería y limpieza, reciclaje, iluminación, seguridad vial y ciudadana y tráfico, entre otros.

