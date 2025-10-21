Ocho generaciones de Blanc ante la Vera Cruz de Caravaca Más de 160 personas que comparten este apellido, con linaje en el municipio, se reúnen en un encuentro

Juan F. Robles Martes, 21 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Caravaca de la Cruz acogió un encuentro de la gran familia Blanc. Grupos que comparten este apellido, procedentes de toda la geografía española, incluso desde Canarias, y hasta de EE UU, se dieron cita en un evento entrañable donde compartieron afectos y emociones para seguir profundizando y buscando nuevas ramas árbol genealógico. Más de 160 personas disfrutaron de una intensa jornada y muchos de ellos confesaron su asombro al recorrer el pasado fin de semana, por primera vez, los espacios que habitaron sus antepasados. El apellido Blanc representa a una de las familias con mayor presencia y relevancia en la sociedad caravaqueña de los pasados siglos XIX y XX, pero también ha sido de gran influencia en esas épocas en las sociedades de Albacete y Madrid, entre otras.

La familia establece el linaje del apellido a comienzos del siglo XIX, con Manuel Blanc Carles, emprendedor y comerciante barcelonés que se instaló en Caravaca. Fue regidor y alcalde constitucional cuando se consiguió para la villa la categoría de ciudad, hecho que rubricó Isabel II. También presidió la Diputación Provincial de Murcia y presidió los actos de inauguración del Ferrocarril de Albacete a Murcia y Cartagena en un acto al que asistió la reina Isabel II.

Cinco ramas genealógicas se extendieron desde Caravaca por toda España a partir del hijo de don Manuel: Antonio Blanc y Marín-Corbalán, que casó en Caravaca con doña María Josefa Perera Sevilla. De sus cinco hijos con descendencia surgió un vasta prole, entroncada ya con otros apellidos como Girón, Giménez-Girón, Martínez-Carrasco, Robles, Robles-Musso, Ruiz de Asín, Alcayna y otros. Los Blanc caravaqueños, anfitriones del encuentro, hicieron la recepción del grupo en el convento y hospedería de Nuestra Señora del Carmen, callejeando para visitar los lugares más emblemáticos, hasta llegar a la basílica para la adoración de la Vera Cruz.

Temas

Caravaca de la Cruz