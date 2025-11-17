La nueva iluminación realza el legado del castillo y la basílica de Caravaca La Fundación Iberdrola financia con 200.000 euros el alumbrado que destaca los principales elementos históricos y arquitectónicos

El recinto amurallado del castillo y la basílica de la Vera Cruz estrenaron este lunes una iluminación ornamental que realza el principal símbolo patrimonial de Caravaca y potencia su integración urbana, mediante tecnologías eficientes y respetuosas con el entorno. El proyecto ha sido financiado íntegramente por la Fundación Iberdrola España, con una inversión superior a los 200.000 euros, gracias a un convenio con el Ayuntamiento. La construcción del castillo se remonta a la época musulmana. Tras la revuelta mudéjar de 1264-1266, fue donado por el rey Alfonso X a la Orden del Temple, dentro del Reino de Murcia. La basílica se levantó entre 1617 y 1703.

El encendido oficial tuvo lugar durante un acto al que asistieron el presidente regional, Fernando López Miras, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García Fernández, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín. También asistieron representantes institucionales y público en general.

La dirección ha correspondido a los arquitectos Jesús Castillo y Roberto Lurueña (Varona Leds), quienes han diseñado el proyecto con criterios de sostenibilidad y respeto con el entorno monumental. Bajo su dirección se ha ejecutado la iluminación de otros destacados bienes del patrimonio nacional como las catedrales de Burgos, Palencia y Ávila y el Templo de Debod, en Madrid.

Integración urbana

La actuación ha supuesto la sustitución de los obsoletos proyectores por 127 luminarias led, con una potencia de 8.302,5 vatios y una eficiencia del 45%, lo que reducirá el consumo energético y las emisiones de C02. El diseño apuesta por un baño uniforme de luz cálida que resalta los elementos arquitectónicos más significativos del conjunto, desde los volúmenes marmolados de la fachada barroca a la Capilla de los Conjuros. Hay un equilibrio entre luces y sombras que permite apreciar con mayor riqueza los valores estéticos y constructivos del monumento. Y mejora la integración urbana

El alcalde señaló que «el patrimonio histórico-artístico constituye un legado irrenunciable que identifica y aporta valor a pueblos como el nuestro; su cuidado y preservación representa una obligación para quienes tienen la responsabilidad de gobernar».