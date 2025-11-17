La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los monumentos iluminados este lunes por la noche.

Ver 26 fotos
Los monumentos iluminados este lunes por la noche. Javier Carrión / AGM

La nueva iluminación realza el legado del castillo y la basílica de Caravaca

La Fundación Iberdrola financia con 200.000 euros el alumbrado que destaca los principales elementos históricos y arquitectónicos

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

El recinto amurallado del castillo y la basílica de la Vera Cruz estrenaron este lunes una iluminación ornamental que realza el principal símbolo patrimonial de Caravaca y potencia su integración urbana, mediante tecnologías eficientes y respetuosas con el entorno. El proyecto ha sido financiado íntegramente por la Fundación Iberdrola España, con una inversión superior a los 200.000 euros, gracias a un convenio con el Ayuntamiento. La construcción del castillo se remonta a la época musulmana. Tras la revuelta mudéjar de 1264-1266, fue donado por el rey Alfonso X a la Orden del Temple, dentro del Reino de Murcia. La basílica se levantó entre 1617 y 1703.

El encendido oficial tuvo lugar durante un acto al que asistieron el presidente regional, Fernando López Miras, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García Fernández, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín. También asistieron representantes institucionales y público en general.

Imagen aérea del castillo y la basílica de Caravaca con la nueva iluminación. Ayto.

La dirección ha correspondido a los arquitectos Jesús Castillo y Roberto Lurueña (Varona Leds), quienes han diseñado el proyecto con criterios de sostenibilidad y respeto con el entorno monumental. Bajo su dirección se ha ejecutado la iluminación de otros destacados bienes del patrimonio nacional como las catedrales de Burgos, Palencia y Ávila y el Templo de Debod, en Madrid.

Integración urbana

La actuación ha supuesto la sustitución de los obsoletos proyectores por 127 luminarias led, con una potencia de 8.302,5 vatios y una eficiencia del 45%, lo que reducirá el consumo energético y las emisiones de C02. El diseño apuesta por un baño uniforme de luz cálida que resalta los elementos arquitectónicos más significativos del conjunto, desde los volúmenes marmolados de la fachada barroca a la Capilla de los Conjuros. Hay un equilibrio entre luces y sombras que permite apreciar con mayor riqueza los valores estéticos y constructivos del monumento. Y mejora la integración urbana

El alcalde señaló que «el patrimonio histórico-artístico constituye un legado irrenunciable que identifica y aporta valor a pueblos como el nuestro; su cuidado y preservación representa una obligación para quienes tienen la responsabilidad de gobernar».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio Â«hasta ahora ignoradaÂ»
  4. 4 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  5. 5

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  6. 6

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  7. 7 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  8. 8

    Clases de español para familias de alumnos extranjeros: el gesto altruista de dos profesoras de Murcia para romper barreras
  9. 9 Convocan una manifestación en Murcia por unas «condiciones dignas para los autónomos»
  10. 10

    Sandía ovalada y alcachofa gourmet: así reinventa la Región de Murcia sus frutas y verduras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La nueva iluminación realza el legado del castillo y la basílica de Caravaca