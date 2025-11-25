Nace el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' para promocionar el Camino de la Cruz y el Año Jubilar La Fundación firma un acuerdo de colaboración con el Colegio de Periodistas, primera entidad en adherirse al proyecto

La consejera y el decano del Colegio de Periodistas firman el convenio ante el alcalde de Caravaca y el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz.

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

La Fundación Camino de la Cruz de Caravaca presenta el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' y firma un acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, la primera entidad que se adhiere a este sello. Se inicia así la creación de alianzas estratégicas con la sociedad, instituciones y colectivos profesionales, como la que se presentó este martes y que supone un pilar fundamental para la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca en su labor de promoción y difusión de la imagen y valores del Camino de la Cruz y del Año Jubilar y de Caravaca.

Este convenio supone establecer una relación de colaboración entre la Fundación y el Colegio, en este caso, para la promoción conjunta del Camino de la Cruz de Caravaca, del Año Jubilar, y de Caravaca como destino de peregrinación, mediante la inclusión del Sello 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' en los canales de comunicación, instalaciones o productos del Colegio y su participación en acciones de visibilidad y actividades vinculadas al Camino, que estimen.

El distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' simboliza ese compromiso compartido con toda la sociedad, invitando a más entidades a sumarse a esta estrategia conjunta que promueve la cooperación y hace visible el trabajo colectivo para consolidar el camino como un eje vertebrador de desarrollo social y turístico. Estas colaboraciones permiten dinamizar el proyecto como motor cultural, turístico y social para toda la región. A través del trabajo conjunto, se reforzarán las vías de difusión para alcanzar mayor audiencia y diversidad de públicos, ampliando el impacto en los medios de comunicación y el compromiso de distintos sectores económicos y sociales.

El convenio fue suscrito en un acto celebrado este martes en las instalaciones del Colegio de Periodistas, al que asistieron la presidenta de la Fundación y consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, el Hermano Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, Jesús López y el decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, Miguel Massotti.

Tras la firma del convenio, la presidenta de la Fundación Camino de la Cruz destacó que «la imagen escogida como marca de los 'Amigos del Camino de la Cruz' transmite un mensaje de cercanía, confianza y energía positiva, destacando no solo la faceta espiritual y cultural del Camino, sino también la importancia de la cooperación y el sentido de comunidad entre los que apoyan y difunden los valores del Camino«.

Por su parte el decano del Colegio de Periodistas hizo hincapié «en la herramienta de transmisión fundamental que es el periodismo ejercido por escrito, audiovisual o digital, para llevar a todo el mundo el mensaje positivo de participación en un movimiento social como es el Camino de la Cruz de Caravaca.» «Los periodistas de la Región de Murcia estamos identificados con estas iniciativas que entrelazan a los pueblos y regiones, y que se convierten en fuentes positivas en lo humano y lo económico para nuestra tierra. Nos vemos en el Camino de la Cruz de Caravaca haciendo amigos» añadió.

Temas

Caravaca de la Cruz