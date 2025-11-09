Moros y Cristianos toman el centro histórico de Caravaca con el primer «Alarde» Un millar de personas entre festeros, músicos y vecinos participan en una jornada de convivencia en la que compartieron pasacalles, actuaciones musicales y gastronomía

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:11

Éxito de participación en el primer Alarde Moro Cristiano celebrado durante la jornada de este sábado y que tuvo como epicentro la plaza de los Caballos del Vino en el pleno corazón del casco histórico y como escenario principal las calles que serpentean los cabezos hacia donde creció la ciudad a finales de la Edad Media.

Los festeros de las cábilas moras y las mesnadas cristianas protagonizaron esta primera edición del «Alarde» que ha tenido una gran acogida tanto entre los festeros como también entre los vecinos que se sumaron a la fiesta, cuyo programa de actividades incluía pasacalles, actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas.

Esta jornada de convivencia, que recuerda a los intentos anteriores de celebrar el «Medio Año Festero», se inició a las diez de la mañana en la plaza de San Juan de la Cruz desde donde partió el primer pasacalles musical por las calles Poeta Ibáñez y Canalejas hasta llegar a la plaza del Hoyo, junto a la ermita de Santa Elena. El primer receso fue para el almuerzo con degustación de migas. A continuación, acompañados por dos bandas de música y agrupados por los festeros integrantes del Bando Moro, primero, y del Bando Cristiano, justo detrás, se realizó un nuevo pasacalles desde la plaza por la Calle del Hoyo, para continuar hacia la Cuesta de la Cruz hasta la plaza del Templete, atravesando posteriormente La Corredera hasta llegar nuevamente a Poeta Ibáñez y desde allí hasta el Hoyo, dando paso al tapeo y al arroz popular.

A primera hora de la tarde, sobre las cuatro y media, se inició el programa preparado con el acompañamiento musical de los D/J A Lázaro y Francis Alarte. Sobre las cinco y media de la tarde, el turno de actuaciones fue para el grupo «Reconversión Band» y, a partir de las ocho y media de la tarde, la músico disco se adueño de la fiesta que se prolongó hasta las diez de la noche, hora prevista para la finalización de la jornada.

Buena acogida

Los presidentes de ambos bandos, Antonio Torrecilla y Gloria Gómez, valoraron muy positivamente la respuesta de los festeros y de los vecinos. Sobre la continuidad del evento comentaron que «ante la gran acogida de esta primera edición, estamos contentos y agradecidos, las cábilas moras y los grupos cristianos ya nos han transmitido que hay que ir pensando en reservar la fecha del año que viene para incorporar el Alarde al Calendario Festero».