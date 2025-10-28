La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los presidentes junto a componentes de las juntas directivas del Bando Moro y del Bando Cristiano en el patio de la Casa de la Cruz JUAN F. ROBLES

Moros y Cristianos celebran su primer «Alarde» en el centro del casco histórico de Caravaca de la Cruz

Cábilas y grupos organizan una jornada de convivencia en la que compartirán pasacalles, actuaciones musicales y gastronomía

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Martes, 28 de octubre 2025, 08:36

Comenta

Los festeros de las cábilas moras y mesnadas cristianas van a protagonizar la primera edición del «Alarde Moro Cristiano» que se celebrará el segundo sábado del próximo mes de noviembre y tendrá como escenario principal la Plaza del Hoyo, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad. La presidenta del Bando Moro, Gloria Gómez, y el presidente del Bando Cristiano, Antonio Torrecilla, presentaron el cartel anunciador y el programa de actividades que incluye pasacalles, actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas.

La jornada de convivencia se iniciará a las diez de la mañana desde la plaza de San Juan de la Cruz desde donde partirá el primer pasacalles por las calles Poeta Ibáñez y Canalejas hasta la plaza del Hoyo, junto a la ermita de Santa Elena. El primer receso será para el almuerzo con degustación de migas y, a continuación, un nuevo pasacalles desde la plaza por Canalejas y Cuesta de la Cruz hasta la plaza del Templete, atravesando La Corredera hasta llegar nuevamente a Poeta Ibáñez y desde allí hasta el Hoyo, dando paso al tapeo y al arroz popular.

A primera hora de la tarde, sobre las cuatro y media, se iniciará el tardeo con el acompañamiento musical de los D/J A Lázaro y Francis Alarte. Sobre las cinco y media de la tarde, el turno de actuaciones será para el grupo «Reconversión Band» y, a partir de las ocho y media de la tarde, la músico disco volverá a ser la protagonista hasta las diez de la noche, hora prevista para la finalización de la jornada.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  6. 6 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  7. 7 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  8. 8

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  9. 9 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»
  10. 10 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Moros y Cristianos celebran su primer «Alarde» en el centro del casco histórico de Caravaca de la Cruz

Moros y Cristianos celebran su primer «Alarde» en el centro del casco histórico de Caravaca de la Cruz