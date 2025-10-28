Moros y Cristianos celebran su primer «Alarde» en el centro del casco histórico de Caravaca de la Cruz Cábilas y grupos organizan una jornada de convivencia en la que compartirán pasacalles, actuaciones musicales y gastronomía

Los presidentes junto a componentes de las juntas directivas del Bando Moro y del Bando Cristiano en el patio de la Casa de la Cruz

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Martes, 28 de octubre 2025, 08:36 Comenta Compartir

Los festeros de las cábilas moras y mesnadas cristianas van a protagonizar la primera edición del «Alarde Moro Cristiano» que se celebrará el segundo sábado del próximo mes de noviembre y tendrá como escenario principal la Plaza del Hoyo, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad. La presidenta del Bando Moro, Gloria Gómez, y el presidente del Bando Cristiano, Antonio Torrecilla, presentaron el cartel anunciador y el programa de actividades que incluye pasacalles, actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas.

La jornada de convivencia se iniciará a las diez de la mañana desde la plaza de San Juan de la Cruz desde donde partirá el primer pasacalles por las calles Poeta Ibáñez y Canalejas hasta la plaza del Hoyo, junto a la ermita de Santa Elena. El primer receso será para el almuerzo con degustación de migas y, a continuación, un nuevo pasacalles desde la plaza por Canalejas y Cuesta de la Cruz hasta la plaza del Templete, atravesando La Corredera hasta llegar nuevamente a Poeta Ibáñez y desde allí hasta el Hoyo, dando paso al tapeo y al arroz popular.

A primera hora de la tarde, sobre las cuatro y media, se iniciará el tardeo con el acompañamiento musical de los D/J A Lázaro y Francis Alarte. Sobre las cinco y media de la tarde, el turno de actuaciones será para el grupo «Reconversión Band» y, a partir de las ocho y media de la tarde, la músico disco volverá a ser la protagonista hasta las diez de la noche, hora prevista para la finalización de la jornada.

