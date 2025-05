José Antonio Pérez entra en el grupo socialista de Caravaca en lugar de Juan Carlos Castillo

Juan F. Robles Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:46 Comenta Compartir

En la última sesión del Pleno municipal, tomó posesión como nuevo concejal del grupo municipal socialista José Antonio Pérez Acacio, que sustituye a Juan Carlos Castillo Abril, quien presentó su dimisión hace varias semanas para dedicarse completamente a su proyecto empresarial al frente de un establecimiento de hostelería.

Pérez Acacio ya formó parte de la corporación municipal en el período 2007-2011, presidida por Domingo Aranda como regidor. Maestro de profesión, regresa a la política activa con el equipo del PSOE municipal, liderado por María José Soria, que ha manifestado que «su incorporación aporta una energía renovada, un firme compromiso con el trabajo en equipo y una destacada capacidad de escucha». La edil también comentó que «confiamos en su vocación de servicio público para seguir construyendo una Caravaca más justa, participativa y cercana».

El nuevo integrante del PSOE local afronta esta nueva etapa «con sentimientos encontrados; no solamente porque el grupo tiene solo 5 concejales, que ya es una situación complicada a todos los niveles, sino por mi situación personal». Según manifiesta, «ha pesado más el compromiso que adopté con María José y con el partido; así que, al final, me he decidido a dar este paso, porque ilusión no me falta y porque mis compañeros me lo han puesto todo muy fácil».