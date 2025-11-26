Investigan a una empleada del hogar por el robo de una gran cantidad de dinero en efectivo en Caravaca de la Cruz La sospechosa se encuentra, presuntamente, tras la autoría de más delitos de hurto en otros domicilios

. La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación para esclarecer unos hechos relacionados con la sustracción de dinero en efectivo a una persona de edad avanzada en una vivienda de la pedanía caravaqueña de Archivel, que se saldó con la identificación, localización e investigación de la presunta autora de los hechos, a la que se le ha instruido diligencias por delito de hurto.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la investigación cuando la víctima, una persona de edad avanzada, denunció que le habían sustraído gran cantidad de efectivo y documentos bancarios que tenía en su domicilio.

Los guardias civiles, para verificar y, en su caso, esclarecer los hechos, efectuaron los primeros pasos de la investigación en el domicilio de la víctima. Los investigadores, tras realizar una inspección técnico-ocular en la vivienda, comprobaron que en el inmueble no había signos de fuerzaen los accesos al mismo ni otras pistas que condujeran a establecer como principal hipótesis la del robo.

Gracias a la colaboración ciudadana y a las pesquisas practicadas por los guardias civiles, se estableció como línea principal de investigación la del hurto. En este sentido, los investigadores identificaron a una mujer, con un dilatado historial delictivo, que acababa de llegar a la localidad y que, al parecer, era empleada del hogar, la cual podría encontrarse tras la autoría de los hechos.

Fruto de la investigación, los guardias civiles constataron que la sospechosa se encontraba, presuntamente, tras la autoría de más delitos de hurto en otros domicilios y permitió averiguar su forma ilícita de actuación.

La actividad delictiva iniciaba con la búsqueda de futuras víctimas. La selección la hacía entre personas mayores, por su especial vulnerabilidad. Una vez seleccionado su objetivo diseñaba un plan para establecer confianza con la víctima y poder acceder a la vivienda a realizar labores domésticas. En ese instante comienza, de forma paralela al trabajo de hogar, a intentar conocer donde guardan efectivo, piezas de joyería u otros objetos de valor para apoderarse de estos sin llamar la atención momentáneamente. Hasta el momento se han esclarecido dos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en la modalidad de hurto.