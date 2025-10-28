La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miras, el alcalde y el consejero, durante su visita al hospital. J. F. Robles

El Hospital Comarcal de Caravaca estrena diez consultas, mientras espera la UCI

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Martes, 28 de octubre 2025, 23:01

Comenta

La ampliación del Hospital Comarcal del Noroeste permite reubicar las consultas externas de Alergología y Neumología, así como crear una nueva zona de más de 250 metros cuadrados que funcionará como hospital de día para la atención sanitaria a pacientes de Oncología, Hematología, Cardiología y Medicina Interna. En cambio, sobre la nueva UCI prometida desde hace años, se encuentra en proceso de licitación, sin fecha todavía para su entrada en funcionamiento.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acompañado por el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, visitó este martes las instalaciones, en las que la Comunidad ha invertido 4,5 millones de euros.

Con los nuevos espacios, se amplía en diez el número de consultas para los especialistas hospitalarios, hasta sumar 79, y se habilita un nuevo puesto para el personal de administración. Además, dos de las nuevas consultas se destinan a las pruebas de broncoscopia y detección de alergias.

La zona nueva consta de diez espacios, siete más respecto a las anteriores instalaciones, entre las que se encuentran dos consultas, una zona de tratamiento con capacidad para doce sillones y tres camas, una sala de tratamientos especiales, el control de Enfermería, sala de espera, almacenes y aseos.

En cuanto al hospital de día, supondrá la mejora en la atención de los pacientes de Oncología y otras especialidades médicas, como Hematología, Medicina Interna o Cardiología. Allí se realizarán tanto las pruebas diagnósticas como la administración de tratamientos que pueden ser realizados de forma ambulatoria y que requieren de una hospitalización breve.

