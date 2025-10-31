«Holywins», la fiesta en la que la santidad vence, se celebra en Caravaca Los niños de catequesis de Primera Comunión de la Parroquia de El Salvador se divierten y aprenden celebrando la festividad de Todos los Santos

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Viernes, 31 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Desde hace casi una década, el equipo de catequesis de Primera Comunión de la parroquia de El Salvador prepara un programa de actividades para celebrar la festividad de Todos los Santos. Con el lema «los cristianos celebramos la vida» se han organizado recorridos, tanto el pasado martes como el jueves, por las calles más próximas a la parroquia para visitar algunos hogares y establecimientos comerciales donde los niños han rezado, han cantado y han recibido algunos obsequios por parte de las familias y comerciantes que los han recibido.

«La idea principal – comentan desde la pastoral de catequesis – es promover y reforzar nuestra cultura en la fe y no perder nuestras tradiciones, visitando y llevándole flores a nuestros seres queridos en los cementerios para contrarrestar la fiesta «pagana» de Halloween, que por medio de la asignatura de Inglés en los colegios, se estaba adentrando en nuestra cultura, siendo una fiesta estadounidense».

«Holywins» es una palabra inglesa que significa «La santidad vence» y con esta celebración de la «La fiesta de Todos los Santos», enfocada en la alegría de la fe cristiana, se intenta transmitir que la Santidad de Dios es más fuerte que el mal. «Es una tradición católica en la que honramos a los santos y mártires, y recordamos a nuestros seres queridos que ya están en el cielo», comentan desde el grupo de catequistas.

En la parroquia se invita a los niños a caracterizarse de un santo, bien sea el de su nombre o el de algún familiar, o de un santo en especial al que ellos le tengan mucho cariño. Los niños escriben en una tarjetita la vida del santo y se la llevan a las casas para poder rezar la oración del Shemá que también está escrita en el dorso de la tarjeta.

«Esta actividad les encanta a los niños, - comenta una de las catequistas – es una catequesis vivencial, muy evangelizadora, donde, aparte de caracterizar un santo, rezar la oración del Shemá e ir dando la bendición a todo el que se cruzan por la calle con la expresión ¡Que Dios te bendiga!, así como ir cantando por las calles, viven, aunque sea por un ratito, el «ser santos por un día» y la esperanza de que todos los católicos estamos llamados a la Santidad».

A través de este tipo de actividades, mientras se preparan para recibir la Primera Comunión, los niños conocen la historia de los santos, participan juntos en la visita a las casas y comercios próximos a la parroquia, conviven con sus compañeros en un ambiente de diversión y de aprendizaje; además de ser un testimonio vivo para sus familias y vecinos.

Temas

cultura