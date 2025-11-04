La Fundación Robles Chillida de Caravaca financia cuatro proyectos sanitarios

Juan F. Robles Martes, 4 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

Cuatro nuevos proyectos de investigación en el área de las Ciencias de la Salud podrán salir adelante gracias a la financiación recibida de la Fundación Robles Chillida, que este martes hizo entrega de sendas ayudas reconociendo la labor de proyectos que destacan por su excelencia científica y su contribución al avance del conocimiento. En total, la fundación caravaqueña ha destinado 21.000 euros a estas ayudas, que se suman a los 12.000 euros entregados el pasado mes de septiembre a estudiantes con los expedientes académicos más destacados de Primaria, Formación Profesional y Bachillerato del municipio de Caravaca de la Cruz.

El acto de entrega de diplomas, que tuvo lugar en el Aula de Cultura de CaixaBank-Fundación Cajamurcia, contó con las intervenciones del alcalde de Caravaca, José Francisco García Fernández; el presidente del Patronato de la Fundación Robles Chillida, Amador López García; el director general de Universidades, Antonio Caballero Pérez; y la vicerrectora de Investigación de la UMU, María Senena Corbalán García. Las investigadoras galardonadas en esta edición FUERON María Eugenia de la Morena Barrio, por el proyecto 'Resistencia a la heparina en la deficiencia de la antitrombina congénita y adquirida: enfoque terapéutico'; Isabel Barranco Cascales, por 'Estudio del cortisol en vesículas extracelulares seminales y su relación con la funcionalidad espermática y fertilidad en un modelo mamífero'; Elena García Calero, por 'Circuitos cortico-amigdalinos en el contexto del conectoma límbico'; y Victoria Gómez Murcia, por 'El papel del receptor A2A en las conductas aversivas inducidas por el síndrome de abstinencia a morfina'.

José Francisco García destacó la importancia de estos reconocimientos y el papel de la fundación que desde su constitución «ha destinado 320.000 euros a las ayudas de estudio e investigación que convoca cada año». Además, subrayó que «las trayectorias de las premiadas nos hacen confiar en el avance de la ciencia como garantía de un futuro mejor». También puso en valor la labor altruista de la entidad caravaqueña, heredera del legado del farmacéutico Elías Manuel Robles Chillida, quien donó su patrimonio a favor de iniciativas relacionadas con la salud y el bienestar social.