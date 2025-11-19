Fray Pascual Gil Almela pregonará la Semana Santa de Caravaca de la Cruz

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:20 Comenta Compartir

El padre carmelita descalzo Pascual Gil Almela pregonará la Semana Santa de Caravaca de la Cruz de 2026. El religioso, que actualmente es el responsable de la formación de los novicios en el convento del Desierto de las Palmas, en Castellón, ha aceptado el nombramiento que le ha sido comunicado esta misma mañana aprovechando su estancia en el convento de Nuestra Señora del Carmen, en Caravaca, donde se han desplazado el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Esteban Piernas, y el vicepresidente de la institución, Antonio Sánchez.

Piernas ha comentado que «la propuesta de nombrar pregonero al Padre Pascual fue aceptada por unanimidad de todos los presidentes de las distintas cofradías atendiendo a los vínculos que unen a los padres carmelitas descalzos con la Semana Santa de nuestra ciudad y al coincidir con dos efemérides muy importantes: el 450 aniversario de la fundación del Convento de San José, por Santa Teresa de Jesús; y el tercer centenario de la proclamación como Doctor de la Iglesia de San Juan de la Cruz». «De esta manera – ha añadido – las cofradías de Semana Santa nos unimos a las celebraciones que tendrán lugar en Caravaca durante el próximo año». La fecha prevista para la proclamación del Pregón de Semana es el 22 de marzo, V Domingo de Cuaresma, en la parroquia de El Salvador, al finalizar la misa de las siete de la tarde.

El presidente de la agrupación también ha subrayado otro par de circunstancias. Por una parte, que San Juan de la Cruz propagó la devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno, a través de su propia devoción, fundando varias cofradías en distintas ciudades que visitó como Baeza y Granada, «estamos tratando de recopilar información ya que coinciden las fechas de uno de los viajes de San Juan de la Cruz a Caravaca con la creación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que, al parecer, originalmente tenía la sede en el convento de los carmelitas».

Y por otra, la ermita de Santa Elena, cuyo nombre completo era de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santa Elena, está estrechamente ligada a la cofradía del mismo nombre constituida en Caravaca el año 1596, con el consentimiento en la iglesia y convento de los carmelitas ya que fueron ellos quienes solicitaron la necesaria licencia para su construcción.

Nueve años en Caravaca

A mediados de 2023, tras nueve años como conventual en Caravaca de la Cruz, el padre Pascual fue nombrado como Maestro de Novicios de la provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús y destinado al Desierto de las Palmas. Durante esos años han surgido varias realidades que siguen activas como la Asociación Místicos, el Camino de San Juan de la Cruz (Beas de Segura – Caravaca de la Cruz) y la creación de la Cátedra Juan de Yepes, además de continuar colaborando con la organización del certamen literario Albacara. Gil Almela sigue vinculado a la ciudad de la Cruz y ha seguido muy de cerca la creación del Concurso de Pintura Mística que acaba de celebrar su tercera edición.