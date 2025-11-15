Finalizan las obras de pavimentación y drenaje de la explanada del Castillo de Caravaca de la Cruz El proyecto, con un presupuesto de 760.000 euros, incluía un colector para evacuar las aguas de lluvia que provocaban humedades a las murallas y a viviendas del Barrio Medieval

El alcalde visita las obras de pavimentación de la explanada junto a técnicos y representantes de empresas participantes en las obras

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:06

Las obras de pavimentación de la explanada del Castillo y la Real Basílica de la Vera Cruz han entrado en su fase final. A falta de los últimos retoques, el recinto presenta un aspecto totalmente renovado con tres zonas diferenciadas, una frente a la Puerta de San Lázaro, en el lateral de la basílica, con zonas ajardinadas; otra, de mayor superficie que se expande desde la escalinata de acceso al templo hasta la muralla; y, por último, la ubicada junto al Punto de Atención al Peregrino, que será la única abierta al tráfico rodado autorizado y donde podrán estacionar un reducido número de vehículos.

El proyecto de pavimentación se ha ejecutado paralelamente a la construcción de un colector de pluviales que recorre parte del Barrio Medieval para canalizar de forma adecuada el agua de lluvia hasta la zona del Barranco de San Jerónimo.

Las actuaciones han mejorado la estética, la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio que es visitado a diario por turistas, peregrinos y fieles que participan en los actos religiosos, además de resolver los problemas de humedades que afectaban desde hace décadas al conjunto monumental.

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y financiado con fondos europeos NextGeneration del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto una inversión global de 760.000 euros.

La intervención abarca una superficie de 3.000 metros cuadrados y se han empleado exclusivamente materiales naturales colocados mediante técnicas tradicionales. Se han utilizado tres tipos de piedra: caliza denominada Caramiel, procedente de una cantera del término de Nerpio, adoquines de piedra beige del Levante y empedrado de boliches. Todo el pavimento es antideslizante y ha sido tratado con un protector hidrófugo destinado a prolongar su durabilidad y resistencia.

La disposición radial marca recorridos que convergen en la fachada de la Real Basílica, facilitando el tránsito peatonal y mejorando la accesibilidad universal. En la zona izquierda de la explanada se ha mantenido una superficie de terrizo estabilizado que integra el espacio con el paisaje natural y delimita el área de estacionamiento permitido. Asimismo, se ha mejorado el entorno de la Puerta de San Lázaro mediante la incorporación de nuevas especies vegetales que enriquecen el espacio ajardinado.

El alcalde, José Francisco García, visitó las obras para contemplar el resultado final del proyecto desarrollando en los últimos meses en este Monumento Histórico Artístico Nacional, y destacó que «la intervención supone otro importante paso en la conservación y puesta en valor del principal emblema patrimonial de la ciudad». Subrayó que «se trata de una actuación absolutamente respetuosa con el entorno, ejecutada con materiales naturales de proximidad y un diseño radial que realza la majestuosidad de la portada barroca de la Basílica». El regidor detalló que «ha sido una obra pensada y madurada en la que no se ha escatimado en rigor técnico y que refleja el excelente trabajo conjunto del personal municipal, la empresa constructora y las canteras de la zona, que han aportado piedra natural procedente de entornos cercanos».

De forma paralela se ha ejecutado una nueva red de drenaje, con una inversión de 232.165,08 euros, que pone solución a las filtraciones que afectaban a las murallas, los aljibes y diversas calles del Barrio Medieval. La red incluye un colector de trescientos sesenta metros de longitud, el refuerzo de taludes y la renovación de servicios básicos, conduciendo las aguas hasta el Barranco de San Jerónimo.