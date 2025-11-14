La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita de autoridades y técnicos a las obras en la explanada del Castillo. LV

La explanada del Castillo de Caravaca estrena pavimento y sistema de drenaje

El proyecto incluye un colector para evacuar la lluvia que provoca humedades en las murallas y las viviendas del Barrio Medieval

LA VERDAD

Caravaca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:33

Comenta

Las obras de pavimentación de la explanada del Castillo y la basílica de la Vera Cruz han entrado en su fase final. A falta de los últimos retoques, el recinto presenta un aspecto totalmente renovado con tres zonas diferenciadas: una frente a la puerta de San Lázaro, en el lateral de la basílica, con zonas ajardinadas; otra, de mayor superficie, que se expande desde la escalinata de acceso al templo hasta la muralla, y, por último, la ubicada junto al punto de atención al peregrino, que será la única abierta al tráfico rodado autorizado y donde podrán estacionar un reducido número de vehículos.

El proyecto de pavimentación se ha ejecutado paralelamente a la construcción de un colector de pluviales que recorre parte del Barrio Medieval para canalizar de forma adecuada el agua de lluvia hasta la zona del barranco de San Jerónimo. Las actuaciones han mejorado la estética, la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio, que es visitado a diario por turistas, peregrinos y fieles que participan en los actos religiosos, además de resolver los problemas de humedades que afectaban desde hace décadas al conjunto monumental.

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y financiado con fondos europeos 'Next Generation', ha supuesto una inversión global de 760.000 euros. La intervención abarca una superficie de 3.000 metros cuadrados y se han empleado exclusivamente materiales naturales colocados mediante técnicas tradicionales. Se han utilizado tres tipos de piedra: caliza denominada Caramiel, procedente de una cantera del término de Nerpio, adoquines de piedra beige del Levante y empedrado de boliches. Todo el pavimento es antideslizante y ha sido tratado con un protector hidrófugo destinado a prolongar su durabilidad y resistencia.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025
  3. 3 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  4. 4

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  5. 5 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  6. 6 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  7. 7 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  8. 8 La intrusión de polvo sahariano dispara la mala calidad del aire en la Región de Murcia
  9. 9 Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional
  10. 10

    El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La explanada del Castillo de Caravaca estrena pavimento y sistema de drenaje

La explanada del Castillo de Caravaca estrena pavimento y sistema de drenaje