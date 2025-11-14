La explanada del Castillo de Caravaca estrena pavimento y sistema de drenaje El proyecto incluye un colector para evacuar la lluvia que provoca humedades en las murallas y las viviendas del Barrio Medieval

Las obras de pavimentación de la explanada del Castillo y la basílica de la Vera Cruz han entrado en su fase final. A falta de los últimos retoques, el recinto presenta un aspecto totalmente renovado con tres zonas diferenciadas: una frente a la puerta de San Lázaro, en el lateral de la basílica, con zonas ajardinadas; otra, de mayor superficie, que se expande desde la escalinata de acceso al templo hasta la muralla, y, por último, la ubicada junto al punto de atención al peregrino, que será la única abierta al tráfico rodado autorizado y donde podrán estacionar un reducido número de vehículos.

El proyecto de pavimentación se ha ejecutado paralelamente a la construcción de un colector de pluviales que recorre parte del Barrio Medieval para canalizar de forma adecuada el agua de lluvia hasta la zona del barranco de San Jerónimo. Las actuaciones han mejorado la estética, la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio, que es visitado a diario por turistas, peregrinos y fieles que participan en los actos religiosos, además de resolver los problemas de humedades que afectaban desde hace décadas al conjunto monumental.

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y financiado con fondos europeos 'Next Generation', ha supuesto una inversión global de 760.000 euros. La intervención abarca una superficie de 3.000 metros cuadrados y se han empleado exclusivamente materiales naturales colocados mediante técnicas tradicionales. Se han utilizado tres tipos de piedra: caliza denominada Caramiel, procedente de una cantera del término de Nerpio, adoquines de piedra beige del Levante y empedrado de boliches. Todo el pavimento es antideslizante y ha sido tratado con un protector hidrófugo destinado a prolongar su durabilidad y resistencia.

