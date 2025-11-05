Destarticulado un punto de venta de cocaina y marihuana en Caravaca de la Cruz Se encontraba en dos casas anexas en las que habitaban tres miembros de la misma familia

LA VERDAD Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:46

La operación 'Mundaca', una investigación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, se saldó con la desarticulación de un importante punto de venta de cocaína y marihuana dirigido por un clan familiar, establecido en Caravaca. Durante la operación se incautaron 400 dosis de cocaína, más de un centenar de dosis de marihuana, 12.000 euros, 15 teléfonos móviles y los útiles necesarios para manipulación y dosificación de la droga.

La investigación se inició cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recopilaban indicios sobre la existencia de un punto de venta de droga al menudeo en una conocida barriada de los extrarradios de Caravaca de la Cruz. Las autoridades llevaron a cabo una serie de tareas de vigilancia e investigación para detectar las viviendas donde se vendía la droga e identificar a las personas que las regentaban.

Los dispositivos policiales conjuntos permitieron ubicar dos casas anexas, a las que acudían de forma recurrente un importante número de toxicómanos. Los investigadores averiguaron la identidad de moradores: dos hermanos, un hombre y una mujer, y un primo de estos que, al parecer, se distribuían las distintas tareas delictivas. El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial que otorgó los correspondientes mandamientos de entrada y registro.

Se llevó a cabo el registro de ambos domicilios. En uno de los inmuebles fueron incautadas 400 dosis de cocaína, más de un centenar de dosis de marihuana y los útiles necesarios para su dosificación y venta. En la otra casa, domicilio de la mujer, se localizaron algunas de las sustancias empleadas para adulterar la cocaína y ampliar el número de dosis además abundante dinero en efectivo.

La intervención finalizó con la detención de tres personas: dos hombres y una mujer, de nacionalidad española y con un abultado historial delictivo, a las que se atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de droga.