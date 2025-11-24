Daniel Muñoz, un joven que recorre «a pie y sin dinero» santuarios de España, peregrinó a la Vera Cruz de Caravaca Inició su camino en su Sevilla natal «sin saber dónde dormirá, ni qué comerá» confiando cada etapa de su misión a la Divina Providencia

Daniel Muñoz cumplió 26 años la semana pasada. Hace poco más de un mes, el pasado 7 de octubre, inició en su Sevilla natal una peregrinación a pie con la intención de visitar santuarios de toda España. Su objetivo es llegar a todos los templos marianos y lugares sagrados sin nada material, dejando atrás toda su vida y guiándose por la Providencia que le marca el camino, el itinerario de cada jornada y que pone en su peregrinación a personas que le ayudan y a familias que le acogen.

Este fin de semana, su caminar le ha llevado hasta la basílica de la Vera Cruz donde ha participado, sábado y domingo, en la Misa de Peregrino. En esta etapa ha contado con una acogida muy especial ya que sus padres decidieron peregrinar hasta Caravaca y han sido ellos quienes han compartido con Daniel un alojamiento antes de seguir camino hacia la capital de la Región de Murcia donde espera llegar mañana. Este joven sevillano mostró su agradecimiento a la Cofradía de la Vera Cruz y, en particular, a su hermano mayor, Jesús López, tanto por el recibimiento como por los momentos compartidos en la basílica caravaqueña. «Me he emocionado mucho al ver el Lignum Crucis y cuando he besado la Sagrada Reliquia he sentido el amor de Dios por un instante», ha comentado en la puerta del templo.

Daniel es catequista en la parroquia de San Pedro, en pleno centro de Sevilla, y es graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Ha trabajado desde muy joven y ha ejercido como profesor. También es monitor de Teen Star, una formación de afectividad y sexualidad para adolescentes. Es el tercero de cuatro hermanos y cuando había comenzado su segunda carrera, Ciencias Religiosas, sintió una fuerte llamada que le animaba a realizar una peregrinación por toda España, visitando especialmente los templos dedicados a la Virgen María en sus respectivas advocaciones. Una iniciativa a la que el mismo ha denominado «evanfelizando a pie».

Con una pequeña mochila en la que lleva un par de camisetas, un pantalón de repuesto, bolsa de aseo, unos cuantos medicamentos, una toalla, un par de chubasqueros, un cortaviento y un polar, inició su camino y estas últimas semanas ya ha recorrido buena parte de las provincias andaluzas. A las ciudades a las que ofrece la posibilidad de contar su experiencia en colegios e institutos, «los chicos se quedan impresionados cuando relata cómo estoy viviendo esta peregrinación».

Abandonado a la providencia no rechaza cualquier ayuda, incluso cuando alguien le ofrece que pueda realizar algunos kilómetros en su coche. «Aunque la idea es hacer el recorrido caminando, si una persona me acerca en su vehículo hasta el pueblo más cercano, también lo acepto y así también puedo hacerle partícipe de mi experiencia», comenta en la puerta de la basílica mientras espera a su familia. «En cuanto a dónde dormir, en algunos pueblos me han ofrecido una habitación en un hostal pero lo que realmente prefiero es ser acogido por una familia, como mi vocación es al matrimonio me gusta que sean las familias las que me acompañen y con quienes pueda compartir mi fe».

En cuanto a la denominación «evanfelización a pie» comenta que «aquí se unen Evangelio y felicidad; por una parte, la Palabra de Dios que da sustento y verdad a todos; y por otra, todos los cristianos estamos llamados a la felicidad, la que proviene por estar en un camino de santidad».

La evangelización forma parte también de lo que la Providencia de le ofrece en cada momento, «son los pequeños detalles, la gente con la que me encuentro me da conversación, se paran a hablar conmigo y yo les cuento, las distancias cortas son la mejor forma de compartir la fe». Daniel también alimenta sus redes sociales donde relata su peregrinaje, «por suerte la gente me está siguiendo mucho, está teniendo mucha repercusión a nivel de redes sociales; hago un pequeño comentario de la Palabra de Dios y subo vídeos y también contesto a todos los mensajes que me escriben por privado».

La confianza en la Providencia hace que cada día Daniel reciba ofertas «maravillosas». «Me acogen las familias en sus casas o, si no me pueden acoger, me preparan una habitación; los párrocos de cada pueblo, con los que trato de ponerme en contacto, también se están involucrando mucho». Después de visitar Murcia tiene pensado continuar hacia Alicante, «hay muchos días que no sé dónde dormiré, ni qué comeré, pero confío plenamente en la Providencia».