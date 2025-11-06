La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El grupo de Corea del Sur con su sacerdote en el interior de la basílica LV

Desde Corea del Sur a los pies de la Vera Cruz

Un grupo de la ciudad de Suwon celebró la eucaristía en la basílica donde también participaron en un Vía Crucis

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Un grupo de 25 peregrinos de Corea del Sur peregrinó ayer hasta la basílica de la Vera Cruz de Caravaca. El sacerdote coreano que les acompañaba celebró la eucaristía y participaron en un Vía Crucis en el interior del templo recorriendo las estaciones delante de las obras del escultor Rafael Pí, que marcan cada una de las escenas que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Procedentes de la ciudad de Suwon, capital en la provincia de Gyeonggi al norte de la república de Corea del Sur, llegaron a Caravaca de la Cruz desde Fátima y en su peregrinación también tenían previsto visitar el Santuario de la Virgen de la Esperanza, en Calasparra, y la Catedral de Murcia.

Los voluntarios de la Cofradía de la Vera Cruz que atendieron al grupo manifestaron la solemnidad y recogimiento con las que participaron tanto la eucaristía como el Vía Crucis, «ha sido muy emocionante», comentó una de las voluntarias. La basílica sigue recibiendo grupos de peregrinos procedentes de todo el mundo que llegan a Caravaca atraídos por la Vera Cruz.

