Juan Esteban Piernas, fray Pascual Gil y Antonio Sánchez. J. F. R.

Las cofradías de Semana Santa de Caravaca eligen como pregonero a fray Pascual Gil, carmelita descalzo

El religioso, responsable de la formación de los novicios en Las Palmas, acepta el nombramiento en una visita a la ciudad

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

El padre carmelita descalzo Pascual Gil Almela pregonará la Semana Santa de Caravaca de la Cruz de 2026. El religioso, responsable de la formación de los novicios en el convento del Desierto de las Palmas, en Castellón, aceptó este miércoles el nombramiento tras serle comunicado durante su estancia en el convento de Nuestra Señora del Carmen, en Caravaca. Hasta allí se desplazaron el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Esteban Piernas, y el vicepresidente de la institución, Antonio Sánchez.

Piernas comentó que «la propuesta de nombrar pregonero al Padre Pascual fue aceptada por unanimidad de todos los presidentes de las distintas cofradías, atendiendo a los vínculos que unen a los padres carmelitas descalzos con la Semana Santa de nuestra ciudad, y al coincidir con dos efemérides muy importantes. Una es el 450 aniversario de la fundación del Convento de San José, por Santa Teresa de Jesús; y otra, el tercer centenario de la proclamación como Doctor de la Iglesia de San Juan de la Cruz». «De esta manera –añadió–, las cofradías de Semana Santa nos unimos a las celebraciones de Caravaca el próximo año».

El presidente de la agrupación comentó que San Juan de la Cruz propagó la devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno a través de su propia devoción, y que fundó varias cofradías en ciudades que visitó, como Baeza y Granada. «Estamos tratando de recopilar información, ya que coinciden las fechas de uno de los viajes a Caravaca con la creación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno»», apuntó Piernas.

