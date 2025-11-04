La Cofradía de la Vera Cruz entrega a Jesús Abandonado la colecta especial del Quinario de la Exaltación La entrega del cheque, por valor de 1000 euros, se realizó durante una visita al centro de acogida de la Carretera de Santa Catalina

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Martes, 4 de noviembre 2025, 09:35

El hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, Jesús López Baquero, hizo entrega al presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez, de la recaudación realizada durante la colecta extraordinaria dentro de las celebraciones del solemne quinario de Exaltación de la Santísima y Vera Cruz, concretamente durante la misa para enfermos e impedidos con la que se abrió el programa de cultos preparado en esta ocasión con el lema «Iglesia misionera, camino de esperanza» y que estuvo dedicado a las misiones y al Jubileo de la Esperanza que celebra durante este año la Iglesia.

La entrega del cheque, por valor de 1000 euros, se realizó durante una visita a las instalaciones del Centro de Acogida de la Fundación Jesús Abandonado en la carretera de Santa Catalina. López Baquero comentó que «para nosotros es una alegría poder colaborar con Jesús Abandonado, que es un referente de solidaridad y compromiso en Murcia, trabajando de manera incansable más de treinta años para acoger a las personas en situación de necesidad». «Esperamos poder hacer nuevas colaboraciones que permitan desarrollar la labor que la fundación lleva a cabo en nuestra diócesis», añadió el hermano mayor.

El presidente de la Fundación Jesús Abandonado agradeció la colaboración y recordó que «hace varios que la Cofradía nos invita al Quinario de la Exaltación de la Vera Cruz y estamos muy agradecidos por este gesto ya que nos ofrece la oportunidad de poder dar visibilidad a los proyectos que llevamos a cabo y, a la vez, recibir esta ayuda, que junto a otras muchas hacen posible el desarrollo de nuestra actividad a favor de los más vulnerables de nuestra sociedad».

López Baquero estuvo acompañado por componentes de la Junta Representativa de la institución religiosa que realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer los distintos servicios que se ofrecen en el centro de acogida, así como la labor desarrollada por los voluntarios de esta institución en los distintos centros que mantiene en Murcia.