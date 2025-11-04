La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
López Baquero junto a José Manuel Martínez muestran el cheque JUAN F. ROBLES

La Cofradía de la Vera Cruz entrega a Jesús Abandonado la colecta especial del Quinario de la Exaltación

La entrega del cheque, por valor de 1000 euros, se realizó durante una visita al centro de acogida de la Carretera de Santa Catalina

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:35

Comenta

El hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, Jesús López Baquero, hizo entrega al presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez, de la recaudación realizada durante la colecta extraordinaria dentro de las celebraciones del solemne quinario de Exaltación de la Santísima y Vera Cruz, concretamente durante la misa para enfermos e impedidos con la que se abrió el programa de cultos preparado en esta ocasión con el lema «Iglesia misionera, camino de esperanza» y que estuvo dedicado a las misiones y al Jubileo de la Esperanza que celebra durante este año la Iglesia.

La entrega del cheque, por valor de 1000 euros, se realizó durante una visita a las instalaciones del Centro de Acogida de la Fundación Jesús Abandonado en la carretera de Santa Catalina. López Baquero comentó que «para nosotros es una alegría poder colaborar con Jesús Abandonado, que es un referente de solidaridad y compromiso en Murcia, trabajando de manera incansable más de treinta años para acoger a las personas en situación de necesidad». «Esperamos poder hacer nuevas colaboraciones que permitan desarrollar la labor que la fundación lleva a cabo en nuestra diócesis», añadió el hermano mayor.

El presidente de la Fundación Jesús Abandonado agradeció la colaboración y recordó que «hace varios que la Cofradía nos invita al Quinario de la Exaltación de la Vera Cruz y estamos muy agradecidos por este gesto ya que nos ofrece la oportunidad de poder dar visibilidad a los proyectos que llevamos a cabo y, a la vez, recibir esta ayuda, que junto a otras muchas hacen posible el desarrollo de nuestra actividad a favor de los más vulnerables de nuestra sociedad».

López Baquero estuvo acompañado por componentes de la Junta Representativa de la institución religiosa que realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer los distintos servicios que se ofrecen en el centro de acogida, así como la labor desarrollada por los voluntarios de esta institución en los distintos centros que mantiene en Murcia.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  6. 6 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  7. 7

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  10. 10

    Las nuevas glorietas de la Ronda Sur de Murcia saldrán a contratación en el primer trimestre de 2026 por un millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Cofradía de la Vera Cruz entrega a Jesús Abandonado la colecta especial del Quinario de la Exaltación

La Cofradía de la Vera Cruz entrega a Jesús Abandonado la colecta especial del Quinario de la Exaltación