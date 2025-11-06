El Centro Social de Pinilla en Caravaca de la Cruz contará con nuevas dependencias y aseos adaptados Las obras estarán finalizadas antes de fin de año y también incluye mejoras en la cubierta, acabados e iluminación

El alcalde, el concejal de Obras y el pedáneo conversan en el interior del Centro Social de Pinilla con el responsable del proyecto

Los vecinos de la pedanía caravaqueña de Pinilla podrán disfrutar de un Centro Social totalmente renovado antes de finales del presente año. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo una reforma integral en el inmueble con una inversión próxima a los 60.000 euros que permitirá modernizar este edificio, dotándolo de dos espacios diferenciados para distintos usos, de nuevos aseos adaptados a personas con movilidad reducida y de mejoras en la impermeabilización, aislamiento térmico, iluminación y acabados interiores.

El alcalde, José Francisco García, acompañado por el concejal de Obras y Mantenimiento, José Antonio García, y el pedáneo de Pinilla, José Antonio Gallardo, visitaron las obras para comprobar el desarrollo de las actuaciones y confirmar que estarán finalizadas antes de que termine el año.

Con esta intervención se pretende rehabilitar un espacio público municipal para el uso y disfrute de los vecinos de Pinilla, mejorando su habitabilidad y accesibilidad. El edificio, que cuenta con una superficie de 357,90 metros cuadrados, presentaba un notable deterioro, especialmente en los servicios higiénicos, que eran antiguos y no cumplían con la normativa de accesibilidad.

Entre las principales actuaciones que se están realizando destaca la impermeabilización de la cubierta, con el fin de eliminar las goteras y mejorar el aislamiento térmico, contribuyendo así a la eficiencia energética del inmueble. Asimismo, los aseos se están adaptando a la normativa vigente para personas con movilidad reducida, garantizando su accesibilidad.

El proyecto incluye también la compartimentación del salón interior mediante un tabique divisorio móvil, lo que permitirá disponer de dos espacios independientes para distintos usos y actividades. Esta mejora conlleva la renovación del falso techo.

Del mismo modo, se está realizando una renovación de los revestimientos y acabados, junto con el pulido y abrillantado del pavimento de terrazo existente. La iluminación del salón también será renovada, incorporando luminarias LED de bajo consumo, y se abrirán dos ventanales de mayor dimensión en la ubicación de las ventanas actuales, lo que implicará la sustitución de la carpintería y una mejora en la entrada de luz natural.

Durante la visita, el regidor destacó que «la labor que el Ayuntamiento está realizando en los últimos años para mejorar las instalaciones y regularizar la gestión de los centros sociales de las pedanías, espacios fundamentales para mantener viva la vida social y vecinal en los núcleos rurales». Y añadió que «es importante conservar el uso y la esencia tradicional de estos lugares, que son punto de encuentro, convivencia y reunión. Además, en muchas pedanías donde no existe un local de hostelería privado, los salones sociales prestan un servicio esencial tanto a los propios vecinos del lugar como a quienes desean disfrutar de la tranquilidad y de los valores naturales, culturales y gastronómicos del entorno rural».

El alcalde recordó otras actuaciones realizadas en centros sociales de pedanías como los de Archivel, La Encarnación, El Moralejo y Caneja, destacando que «todas responden a una estrategia municipal clara: garantizar que los vecinos de los núcleos cuenten con servicios y espacios públicos dignos y funcionales como forma de combatir de la despoblación».

