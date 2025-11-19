La Casa de Cultura de Caravaca de la Cruz acogerá cinco obras de teatro El Salón de Actos se habilita como espacio escénico mientras se realiza la remodelación del Thuillier

La presentación de este ciclo de teatro tuvo lugar en la Casa de Cultura.

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de su Concejalía de Cultura, ha preparado una programación de teatro para la recta final del año, una propuesta variada y dirigida a todos los públicos, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre y donde se combina entretenimiento, calidad y compromiso social.

Debido a las obras de mejora que se están acometiendo en el Teatro Thuillier, los espectáculos se celebrarán en el salón de actos de la Casa de la Cultura 'Emilio Sáez', un espacio municipal que será adaptado técnicamente para su uso como escenario escénico con todas las garantías de calidad.

Esta programación forma parte del Circuito Profesional de Artes Escénicas, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia, y reúne un total de cinco representaciones: dos obras para público adulto, dos espectáculos infantiles y un musical.

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, ha destacado durante la presentación de la nueva programación «el esfuerzo realizado para mantener viva la oferta teatral del municipio mientras se prolongan las obras en el Thuillier», subrayando que «se ha buscado un espacio alternativo que permita seguir ofreciendo a la ciudadanía una programación variada y entretenida, con propuestas de calidad y con géneros muy diversos». Zaplana ha recordado que «en los últimos años se ha trabajado de forma decidida para consolidar un sello distintivo basado en la calidad de los espectáculos y ahora también se va a mejorar el emblemático y querido Teatro Thuillier, el espacio donde habitualmente se desarrollan».

El edil también ha puesto de manifiesto la importancia de acercar el teatro a la población infantil «para que desde edades tempranas cultiven la afición por las artes escénicas», así como en la intención de «adaptar la programación a todos los públicos, ofreciendo títulos que combinan entretenimiento, reflexión social y homenaje a figuras esenciales de nuestra cultura».

La programación dará comienzo el 22 de noviembre, en torno a la conmemoración del 25N, con la obra «Mujer tenías que ser», de la compañía emergente Yampo Teatro. Se trata de un espectáculo que juega con el doble sentido de la frase que da título a la pieza y que realiza un recorrido por personajes femeninos esenciales de la dramaturgia española, desde La Celestina y Melibea hasta Adela, Bernarda y La Novia de Lorca. La obra combina elementos como el teatro corporal, la multiplicidad de personajes, los audiovisuales y la música para ofrecer una experiencia dinámica y contemporánea.

El 29 de noviembre la programación continuará con el espectáculo infantil «En busca del Pirata Barbanegra», de Drilo, uno de los montajes más esperados por el público familiar murciano y que habitualmente agota entradas en sus giras.

El 30 de noviembre llegará el turno del musical «Siempre Camilo», producido por la compañía murciana Visual Event. Un homenaje a Camilo Sesto, artista intergeneracional cuya trayectoria sigue cautivando a seguidores en todo el mundo. El espectáculo repasa sus grandes éxitos con una puesta en escena de alto nivel artístico.

Ya en diciembre, el 13 se representará «Baldosas», de Zarco Teatro, una comedia dramática que aborda con humor y sensibilidad la problemática actual de la vivienda. Ágil, divertida y con una crítica social de fondo, la obra muestra situaciones cotidianas con las que el público puede sentirse plenamente identificado.

Finalmente, el 14 de diciembre la compañía murciana Pupaclown presentará su nuevo espectáculo «Caperucita», que ya se ha convertido en un éxito entre el público infantil por su lenguaje cercano, su ritmo y su cuidada puesta en escena.

Para más información y entradas, se puede visitar la página web https://www.teatrocaravaca.es/.