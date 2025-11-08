Caravaca cederá a la Policía Nacional unas oficinas para la expedición del DNI Los trabajos de acondicionamiento del local, en la Gran Vía, estarán finalizados antes de que acabe el año

J. F. ROBLES Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Caravaca cederá a la Policía Nacional un local de 250 metros cuadrados ubicado en pleno centro de la ciudad, en el número 19 de la avenida Gran Vía, la principal arteria de la localidad. Se trata de un paso más para la próxima apertura de la oficina de expedición y renovación del DNI, pasaporte y otros documentos oficiales en dependencias de la Policía Nacional. El alcalde, José Francisco García, y los concejales de Urbanismo, Mónica Sánchez, y Seguridad Ciudadana, José Fernández, visitaron ayer las obras que se están realizando por parte de los propietarios del local y que estarán finalizadas antes de finales del presente año.

El regidor adelantó que «en el Pleno ordinario de este mes se propondrá la cesión de estas instalaciones a la Policía Nacional para que pueda iniciar los trámites, tanto para la dotación de personal como del resto de recursos necesarios, para que en los próximos meses se ponga en marcha esta oficina». Según el alcalde, estas dependencias darán servicio, no solo a la comarca del Noroeste, sino que también podrán venir hasta Caravaca los vecinos de los municipios más próximos de las regionales limítrofes. Una vez concluidas las obras y formalizado el acuerdo, la Policía Nacional procederá a la instalación del equipamiento técnico, a la dotación de los profesionales y al inicio de la actividad.

La apertura de una oficina permanente de la Policía Nacional para la expedición y renovación del DNI, pasaporte y otros documentos oficiales es un servicio público que se ha venido demandando por los vecinos desde hace muchos años. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Caravaca y la Dirección General de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Interior, entrará en funcionamiento en los próximos meses.

El importe de los trabajos de reforma asciende a 46.000 euros que serán sufragados por parte de los propietarios del inmueble arrendado por el Consistorio y supervisados técnicamente por técnicos municipales.

«Con este proyecto seguimos avanzando para ofrecer servicios públicos más cercanos, eficaces y accesibles al ciudadano, reforzando además el papel de Caravaca como cabecera administrativa y de servicios de la Comarca del Noroeste y de municipios de las provincias limítrofes», subrayó el regidor durante su visita.

La puesta en marcha de esta oficina supone la materialización de una reivindicación histórica fruto de la colaboración institucional. El Consistorio se encarga del arrendamiento y de la cesión del local, mientras que la Policía Nacional dotará las instalaciones del personal y equipamiento informático necesarios.

Actualmente, el servicio de expedición del DNI se presta únicamente un día a la semana, con desplazamientos de funcionarios desde la Comisaría de Lorca, lo que genera largas listas de espera y obliga en muchas ocasiones a los vecinos a trasladarse hasta Murcia o Lorca para renovar sus documentos. Con la nueva oficina permanente, estos trámites podrán realizarse de forma continuada y sin desplazamientos, beneficiando a los más de 80.000 habitantes de la Comarca del Noroeste.

El nuevo espacio, que anteriormente albergó una entidad bancaria, cuenta con una superficie de 243 metros cuadrados y está siendo adaptado a los requisitos establecidos por el Área de Infraestructuras Policiales de la Dirección General de la Policía Nacional. Dispondrá de una amplia zona de atención al público, con cuatro puestos de expedición y uno de control, además de un despacho para las labores administrativas, archivo, vestuarios, aseo adaptado a personas con movilidad reducida y sala técnica.