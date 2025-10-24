Los 'BonoLatidos' destinan 30.000 euros para descuentos en comercios de Caravaca El Ayuntamiento pone en circulación 6.000 vales; la campaña estará activa hasta el 15 de noviembre

Juan F. Robles Viernes, 24 de octubre 2025, 11:03 Comenta Compartir

Para revitalizar la economía local y como medida de apoyo especial al comercio, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha una nueva edición, la séptima, de 'BonoLatidos', acción enmarcada dentro del Plan de Medidas Especiales de Ayuda al Comercio Local de Caravaca que se puso en marcha desde el Consistorio en el año 2020.

La concejal de Comercio, Ana Belén Martínez, explicó que «el programa BonoLatidos es una manera directa de favorecer la promoción, difusión y la activación de las ventas en los comercios en forma de descuento en cada compra». La regidora detalló que «la finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente sobre el sector servicios, con el objetivo de revitalizar las compras y promocionar el comercio local de Caravaca de la Cruz».

En esta ocasión la dotación presupuestaria de la acción está dotada con 30.000 euros, que derivan de aportación municipal y de una subvención de la Dirección General de Comercio. Martínez afirmó que «el éxito de esta acción se debe principalmente a que la marca 'BonoLatidos' ya es conocida por la ciudadanía y los comercios subvencionados repiten su participación edición tras edición, siendo 68 los comercios adheridos este año, lo que supone una subvención directa a cada uno de 440 euros y 88 bonolatidos».

En esta edición, el plazo para aplicar los bonos en todos los comercios adheridos a la campaña va desde el 24 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2025, ambos inclusive. Se pondrán en circulación 6.000 bonos descuento por valor de 5 euros cada uno para uso de la población y de los clientes de los comercios.

Los 'BonoLatidos' se podrán utilizar y canjear en una compra en los comercios adheridos a la campaña comercial. El bono de 5 euros se ofrecerá en el establecimiento en el momento de la compraventa, debiendo ser el importe total de la compra, de un mínimo de 20 euros, pudiendo ser igual o superior. No serán válidas para canjear el bono compras inferiores a este mínimo de 20 euros.

Se pueden acumular hasta 3 bonos en una misma compra, habiendo una compra mínima que lo respalde (1 bono: 20€, 2 bonos: 30€, 3 bonos: 50€). La compra se deberá abonar por medio de tarjeta bancaria.

Por ejemplo, una compra de 50 euros, con la aplicación de los 3 bonos al cliente pagaría 35 euros, el descuento de los 15 euros correría a costa del Ayuntamiento y ni al comercio ni al cliente le costaría nada.