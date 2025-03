La asociación Plaza Nueva refuerza el movimiento social en Caravaca

Juan F. Robles Viernes, 28 de marzo 2025, 00:48 Comenta Compartir

La asociación Plaza Nueva echará a andar oficialmente hoy en Caravaca de la Cruz tras la presentación que tendrá lugar en los Salones Castillo a partir de las siete de la tarde. Este movimiento, que lidera el pediatra Raúl Sánchez, ha incorporado a profesionales de distintos ámbitos sociales que comparten la idea de crear un espacio donde encontrarse, cuidarse y, «con elegancia y respeto», hacer una sociedad mejor.

El acto contará con las actuaciones de Moy Gomar, Clara Toro y Ramón Vergara, así como con la poesía de Pepe Fuentes. También intervendrá Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid, y varios socios que explicarán la finalidad de la asociación y sus proyectos más inmediatos.

«No es un partido político, ni quiere serlo», explica el presidente, que apuesta por armar un «proyecto ciudadano diverso»

«La asociación Plaza Nueva no es un partido político, ni quiere serlo», explica Raúl Sánchez. Y añade que «somos un proyecto colectivo de iniciativa ciudadana desde la diversidad; no es una asociación cultural, aunque hay mucha cultura en ella; ni festera, aunque lo celebramos casi todo». Este médico caravaqueño que, tras una larga trayectoria como cirujano cardíaco infantil en el Hospital La Paz de Madrid, se acaba de incorporar a su plaza de pediatra en el hospital comarcal de Caravaca, afirma que «estos años de trabajo me han enseñado no solo a identificar la enfermedad o a practicar las técnicas de curación, sino también a localizar las cosas importantes de la vida; por encima de todo, en efecto, la salud, pero no únicamente la salud propia o individual, también la salud colectiva porque nadie es más importante que nadie».

Reuniones preparatorias

En los últimos días se suceden las reuniones para concretar el desarrollo del acto de esta tarde con el convencimiento, así lo expresan desde la junta directiva, de que «los proyectos que merece la pena poner en marcha son los que surgen de la ilusión y del compromiso social, porque las iniciativas que tienen éxito han de estar sustentadas por los grupos y no por los individuos». De igual manera, subrayan que «es la fuerza de la colaboración la que hace ir más rápido y avanzar de forma más equilibrada». Raúl Sánchez detalla que «puedo comprender que sea difícil entender que uno decida cerrar un periodo precioso en Madrid para continuar con otra bonita etapa en una ciudad con vida de pueblo como es Caravaca».

Temas

Caravaca de la Cruz