Arrestan a un joven por trepar hasta una ventana y robar en una casa de Caravaca Los propietarios se encontraban de vacaciones y al regresar comprobaron que se habían llevado varias cosas, entre ellas un televisor

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación en el municipio de Caravaca de Cruz que ha culminado con la detención de un vecino de la localidad como presunto autor de delito de robo con escalo y con la recuperación de un televisor y una videoconsola.

La investigación se inició cuando los propietarios de una vivienda, ubicada en Caravaca de la Cruz, denunciaron ante la Guardia Civil haber sido objeto de un robo. Los ladrones habían accedido a su domicilio mientras se encontraban de vacaciones y habían sustraído un televisor y otros enseres.

Investigadores de la Benemérita recopilaron indicios y averiguaron que el robo se produjo mediante escalo. Esto hizo suponer que la persona que había accedido al inmueble debía ser joven y ágil, ya que tuvo que encaramarse al muro del garaje para, desde allí, alcanzar una ventana de la planta superior, a unos tres metros de altura del suelo.

Los guardias civiles centraron las pesquisas en la localización de cámaras de seguridad en la zona, donde pudieran aparecer imágenes relacionadas con el robo. De esta forma se localizó una grabación del día de los hechos donde se veía un joven mientras transportaba un televisor de grandes dimensiones.

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana, se averiguó la identidad del sospechoso quien, al parecer, conocía que la familia se encontraba de vacaciones y que la vivienda estaba vacía.

Recientemente, la Guardia Civil ha localizado y detenido a un joven, de 25 años y vecino de Caravaca de la Cruz, al que se atribuye la presunta autoría de delito de robo con escalo.

La investigación ha finalizado con la recuperación de un televisor de 55 pulgadas y una videoconsola, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.