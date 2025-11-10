Alfonso Fernández sucede a José González como representante de las fiestas de Caravaca en la UNDEF El relevo se hizo oficial durante la reunión de la Junta de Entidades de esta federación que tuvo lugar el pasado fin de semana en Alicante

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:20 | Actualizado 19:26h.

Alfonso Fernández Escámez es el nuevo vocal para la UNDEF, cargo que compatibilizará, de forma provisional, con el de Jefe de Protocolo de la Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz. Fernández sucede en el cargo de José Juan González que lo ha estado desempeñando durante los últimos cuatro años. El relevo oficial se produjo en la reunión de la Junta de Entidades que tuvo lugar el pasado domingo coincidiendo con la celebración de la ExpoFiesta, Feria Nacional de las Fiestas Populares, que tuvo lugar en el Alicante.

Fernández representará a las Fiestas de la Cruz de Caravaca en esta federación que tiene programados varios actos con motivo de la celebración del 50 Aniversario de su fundación. Al inicio de la reunión de la Junta de Entidades, en la que estaban representadas las localidades que celebran fiestas de Moros y Cristianos, el nuevo vocal tomó la palabra para dar a conocer el relevo y para ofrecer la colaboración de los festeros de Caravaca para seguir trabajando en la fiesta. González también se dirigió a la asamblea para agradecer la colaboración recibida durante estos últimos cuatro años así como la disponibilidad que había encontrado en quienes están al frente de la UNDEF.

El nuevo vocal comentó tras la reunión que «vamos a hacer lo posible por participar en los actos que ya están programados como los que se celebrarán este mes de noviembre en Agullet y Cieza». «Mi intención es contar con un pequeño equipo de personas que podamos seguir representando a Caravaca en todas las actividades que se programan anualmente y que sirven para mantener lazos de amistad y colaboración con otras poblaciones».

UNDEF

La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) es una federación de asociaciones en la que está integrada la mayoría de las localidades que celebran fiestas de Moros y Cristianos. Fue creada en 1976, como consecuencia de una de las conclusiones del I Congreso Nacional de las Fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974, y actualmente la integran más de 70 poblaciones pertenecientes a 7 provincias españolas (Alicante, Valencia, Murcia, Albacete, Toledo, Cuenca y Lleida) y 5 Comunidades Autónomas (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Castilla – La Mancha y Catalunya). Sus fines principales son la solución de los problemas que se plantean en las fiestas de moros y cristianos, la promoción de las mismas y el fomento de la relación y hermandad entre las localidades que las celebran.