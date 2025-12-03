Más de 100 actividades forman parte del programa 'Caravaca, juntos soñamos la Navidad' La inauguración del Belén Municipal abre, este jueves, una programación que busca llevar la Navidad a cada rincón del municipio

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:51 Comenta Compartir

La programación especial navideña bajo el lema 'Caravaca, juntos soñamos la Navidad' está compuesta por más de un centenar de actividades culturales, infantiles, deportivas y tradicionales, diseñadas para llegar a todo el municipio. Con esta propuesta, presentada en la mañana de este martes junto al Templete, «desde el Consistorio se apuesta por una Navidad inclusiva, cercana y descentralizada, reforzando la colaboración con asociaciones, colectivos y entidades locales», según fuentes municipales.

La programación dará comienzo este jueves con la inauguración del Belén Municipal en la antigua iglesia de La Compañía y el encendido parcial del alumbrado ornamental, que ambientará las principales calles como apoyo al comercio local durante el puente festivo. Tras la celebración del XXI Mercado Medieval, se completará el alumbrado con las calles del casco histórico y los actos continuarán con la renovada Bienvenida de la Navidad, que este año cambia de ubicación a la Plaza del Templete e incorporará un nuevo formato escénico.

El belén, que permanecerá abierto hasta el 5 de enero, presenta un diseño renovado, con una nueva disposición escénica y una cuidada ambientación y contará para la inauguración con la música tradicional de los Animeros de Caravaca.

Un espectáculo aéreo y musical para dar la bienvenida a la Navidad

El viernes 12 de diciembre, a las ocho de la tarde, la Plaza del Templete acogerá el espectáculo oficial de bienvenida a la Navidad. El acto contará con la participación de la cantante María Parrado, reconocida por su voz en la película Disney 'Vaiana' y ganadora de la primera edición de La Voz Kids. A la actuación musical se sumará el número aéreo de la 'Musa de los Globos', artista conocida por su estreno en la Cabalgata de Reyes de Madrid.

Tras los actos inaugurales, se desarrollarán otras propuestas dirigidas a todos los públicos y especialmente a las familias. Los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre, la Ciudad Jardín acogerá un parque hinchable gratuito. En el apartado teatral, la programación incluye la obra infantil 'Caperucita' (13 de diciembre), la representación para público adulto 'Baldosas' (14 de diciembre) y sesiones de cuentacuentos en familia los días 2 y 16 de diciembre. Los Salones Castillo albergarán además 'Las aventuras de Manolo Bolaño', obra del titiritero Mario Ezno, el domingo 21, organizada por la peña caballista Júpiter.

La Nochevieja Infantil, que cada año registra una alta participación, se celebrará la mañana del 30 de diciembre en la Plaza del Arco, con talleres temáticos, animación, personajes y el tradicional reparto de 12 gominolas para despedir el año de forma adaptada a los más pequeños.

Papá Noel volverá a instalar su casita en el Paseo de La Corredera los días 19 a 22 de diciembre, donde recibirá a los niños y niñas del municipio. El 23 de diciembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar el Pasacalles de Papá Noel, que recorrerá la Plaza del Arco, Gran Vía y Maruja Garrido antes de finalizar en la casita de La Corredera.

El Mercadillo Artesanal Navideño regresa a La Corredera tras su estreno en la edición de 2024. Se inaugurará el 19 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 5 de enero, con puestos de artesanía, decoración y productos gastronómicos.

El 'Jardín de los Sueños'

El 'Jardín de los Sueños', estrenado con gran acogida el pasado año, volverá a convertirse en el espacio central de la actividad infantil entre el 26 de diciembre y el 4 de enero. El Parque Pedro García-Esteller acogerá una veintena de actividades, entre talleres creativos y espectáculos de magia, cuentacuentos, danza y actuaciones de escuelas de baile locales. La inauguración incluirá concierto, animación y espectáculo pirotécnico, junto a una decoración ampliada con elementos lumínicos e hinchables.