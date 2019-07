«Aquel que cante y trabaje la voz puede llegar donde se proponga» Jacqueline Pérez. / a. gregorio Jacqueline Pérez es cantante y compositora ANTONIO GREGORIO Martes, 16 julio 2019, 08:19

Jacqueline Pérez, de 22 años, es una cantante y compositora de Las Torres de Cotillas. Empezó a cantar con solo 4 años y a los 11 se presentó al concurso 'Veo Veo', en el que se alzó con el premio revelación. Con este primer galardón obtuvo una beca para dar clases de canto. Actualmente, trabaja con los productores Juanma Segovia y Curro Merino, componiendo canciones para futuros singles. Realiza 'covers' y colaboraciones para subir a su canal de YouTube. 'Peligrosa' es el título de su single más reciente, con el cantante Noguera.

-¿Cuál es el estilo con el que más se siente identificada?

-Me siento más identificada con el pop y el R&B, porque ha sido lo que he cantado siempre, pero no me cierro a cantar más estilos.

-¿Es complicado educar la voz?

-Comencé a tomar clases de canto con 12 años. Estuve un año y medio con Juan Gallego tomando esas clases y luego, con 20, di algunas clases más con él. Dependiendo de la persona es más complicado educar la voz, pero pienso que cualquiera que cante y que trabaje duro puede llegar a donde se proponga.

-¿Cómo decidió lanzarse al mundo de la música?

-Llevaba muchos años pensándolo porque siempre ha sido lo que he querido hacer. Finalmente, mi profesor de canto me puso en contacto con mis productores. Ellos me dieron la oportunidad de trabajar en la música.

-¿Algún ritual antes de comenzar a cantar?

-No tengo ningún ritual, solamente caliento la voz para que las cuerdas vocales no sufran y me concentro en hacerlo lo mejor posible.

-¿Se dedica plenamente a la música?

-Sí, porque todo lo que hago conlleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, y si me dedicara a otra cosa más no tendría tiempo para emplearme a fondo en realizar todo lo que estoy haciendo ahora.

-¿Qué le hizo comenzar a subir 'covers' a internet?

-Mis amigos me aconsejaron empezar a subir vídeos en YouTube porque es una red social con la que te puedes dar visibilidad y que te conozcan más personas.

-¿Es internet pieza fundamental para comenzar una carrera musical?

-Sí lo es, porque ha llegado al nivel de la televisión para darte visibilidad y para difundir contenido y que mucha más gente de la habitual te conozca.'

-¿Qué siente cuando la gente escucha su música, le sigue y anima a continuar?

-Me siento muy realizada porque realmente estoy comenzando en la música y las palabras buenas de las personas me hacen seguir adelante. Para mí, la música es una de las cosas más importantes de mi vida y que a las personas les guste, me hace sentirme especial.

-¿Cómo eran los concursos 'Veo Veo'?

-Era un programa que presentaba Teresa Rabal en el que competían niños con diferentes habilidades artísticas. Debería volver porque no quedan muchos programas en los que los niños puedan mostrar sus habilidades, competir o darse a conocer.

-¿Le gustaría participar en 'talent shows' de televisión?

-Sí, la verdad es que me encantaría, porque tengo muy buenos recuerdos de cuando era pequeña en concursos y sería increíble llegar a más personas. La televisión es una manera de difusión y, además, es un formato muy divertido en el que conoces a personas que tienen la misma afición que tú.