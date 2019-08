«En mis canciones suelo hablar de la sociedad y de sentimientos» Sergio Vellido. / T. Iniesta Sergio Vellido, cantautor ANTONIO GREGORIO Sábado, 3 agosto 2019, 10:46

Catalán de nacimiento, pero afincado en Murcia, Sergio Vellido asegura que la música ha estado siempre presente en su vida. Desarrolló su faceta deportista en el fútbol y el atletismo durante doce años. Sin embargo, una lesión de rodilla le impidió continuar, por lo que decidió emplear todo su tiempo y esfuerzo únicamente en la música. Siempre busca una intención con cada canción, tratando de dejar huella en la vida de las personas a través de mensajes alentadores para afrontar cualquier circunstancia. Actualmente presenta su cuarto single, 'Viaje de almas'.

-Háblenos un poco de 'Viaje de almas'. Un tema cuyo videoclip ha sido grabado en un tren...

-Lo compuse junto a Juanma Segovia hace bien poco. Ha sido una canción difícil pues tuvimos varias dificultades en la grabación de la música. Por suerte la grabación del vídeoclip fue extraordinariamente bonita y compensó. Tuvimos el placer de grabar en un tren precioso en la ciudad de Granada llamado 'Al Andalus Expreso'. La canción habla de una persona que necesita un cambio en su vida, y después de mucho pensarlo, decide dar el primer paso, dejar los miedos atrás y marcharse a otra ciudad para empezar de nuevo. En el camino, conoce a una persona que marca el inicio de esta nueva etapa.

-Comenzó en un grupo, ¿por qué decidió seguir en solitario?

-Nuestro estilo se enfocaba cada vez más hacia un rock alternativo muy definido y marcado, sin cabida para otros géneros más suaves como el pop o el pop rock que tanto me han influido a lo largo de mi vida. El motivo de crear un proyecto paralelo bajo mi nombre fue para poder continuar publicando esas canciones pop que tanto me ha gustado siempre componer que no tenían cabida en el grupo Sangre de mayo.

-¿Cuál ha sido su evolución desde sus inicios?

-Creo que ha sido muy positiva, la clave creo que radica en que soy muy constante y poseo una gran capacidad de sacrificio y de afán por mejorar cada día, se escuchar y aprender de los errores, y de los éxitos de los demás.

-Escribe la letra de sus canciones, pero a la vez... ¿piensa en una melodía?

-Normalmente suelo componer primero la base instrumental a la vez que empiezo a crear la melodía ya sea chapurreando o silbando ideas que se me ocurren. Después suelo componer la letra y la idea del vídeoclip a la vez. No es raro que cambie frases de la letra por otras que creo que encajarán más con los planos que quiero grabar para el vídeoclip. En mi proyecto personal, tanto la música como las letras las suelo componer supervisado por el productor de mis canciones.

-¿Qué le gusta contar en sus canciones?

-Mis canciones suelen hablar sobre observaciones que hago de mi entorno y de la sociedad en la que vivo, o bien de sentimientos y emociones que me despierta alguna persona determinada o una situación que he vivido, la cual por el motivo que sea a generado algo en mí.

-¿Hacia donde le gustaría encaminar su carrera musical?

-Actualmente mi objetivo a corto plazo es aumentar mi presencia en programas de televisión y radio lo cual parece que no va mal encaminado. Mi objetivo final sería tener cabida en los principales medios nacionales aunque tampoco me obsesiono en ello. Tengo muy claro que para llegar a eso influyen muchos factores los cuales no están en mi mano, por lo que estoy centrado en crear buenas canciones y acompañarlas con buenos vídeos y lo que tenga que llegar, que llegue de forma fluida y sin forzar nada.