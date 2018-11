Un canal activo y muchas sospechas El canal del Postrasvase Tajo-Segura, entre Pilar de la Horadada y Campoamor, ayer a mediodía, lleno de agua hasta una pequeña represa que actúa como partidor. / antonio gil / AGM Regantes del Campo de Cartagena y el consejero Del Amor recorrieron ayer el acueducto y no encontraron daños que invaliden su funcionamiento MANUEL BUITRAGO Jueves, 22 noviembre 2018, 02:57

«La Confederación solo nos ha indicado un sitio donde había desperfectos, en San Cayetano, pero hemos acudido a esa zona y no hemos encontrado nada irregular», manifestó ayer el consejero de Agricultura y Agua, Miguel Ángel del Amor, durante su recorrido de inspección a lo largo del canal supuestamente invalidado por las lluvias del lunes. Lo hizo acompañado por los presidentes del Scrats y de los regantes de Cartagena, Lucas Jiménez y Manuel Martínez, quienes se aseguraron de que «no existen los daños» a los que aludió el Ministerio de Transición Ecológica para no enviar agua de riego este mes.

La Confederación insiste en que hay que vaciar la conducción para limpiar los arrastres de las lluvias, y los agricultores dicen que suele ser rutinario

Entre San Cayetano y El Mirador, el acueducto bajaba ayer con agua, y no se apreciaba ninguna irregularidad o desperfecto en su estructura, salvo el color marrón del caudal por el arrastre de barro, algo habitual siempre que llueve, manifestó Martínez. «Basta con vaciarlo durante unos días para limpiar el lodo», apostilló, «que era precisamente lo que nos disponíamos a hacer. Pero eso no justifica no autorizar el trasvase, ya que el agua se puede depositar en el embalse de La Pedrera». Es lo que reclama también el presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Javier Berenguer, para poder atender su zona y la Vega Baja.

Manuel Martínez explicó que la noche del temporal recorrió el canal y comprobó que «no hay ninguna avería que impida que se pueda regar, ya que a día de hoy estamos regando». Invitó a cualquier dirigente político que lo desee a visitar las conducciones para comprobar que no existe tal avería. Recalcó que el canal transportaba ayer más de un metro cúbico por segundo para atender las necesidades de la zona. Añadió que entre San Cayetano y La Aljorra solo han detectado «un pequeño desprendimiento de tierra, que no obstaculiza para nada el funcionamiento del acueducto».

Petición por carta

Asimismo, señaló que el lunes recorrió parte del Campo de Cartagena y de la rambla del Albujón con el presidente de la Confederación y el comisario de Aguas, Mario Urrea y Francisco Javier García Garay, y no fue informado de que se tuviera que cerrar el acueducto dos meses para hacer reparaciones y limpieza.

El consejero de Agricultura y Agua explicó que se han dirigido por escrito al presidente de la CHS para que le informe. En concreto, el director general de Agua de la Comunidad, Sebastián Delgado Amaro, pidió a Mario Urrea que indique «cuáles son las zonas donde se han visto afectadas de manera significativa las infraestructuras del Postrasvase, que son las que permiten la regulación, transporte y distribución final del agua a las diferentes áreas regables receptoras».

La Confederación sostiene que debe emprender «un plan de limpieza de todos los tramos y reparaciones en las juntas afectadas. Ya estamos trabajando en estas dos direcciones con contratos de mantenimiento que teníamos en marcha, y estamos estudiando si es necesaria una declaración de emergencia en caso de que los perjuicios detectados lo requieran». La Consejería también quiere conocer el objeto de los contratos de obra, su cuantía y duración, aunque Del Amor considera demostrado que el canal puede seguir funcionando.