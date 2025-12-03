La campaña de Navidad generará 14.500 nuevos empleos en la Región de Murcia Supone un aumento del 5% respecto a 2024, según el informe de Randstad

LA VERDAD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Según las estimaciones de Randstad, la Región de Murcia generará 14.510 incorporaciones durante la campaña navideña, lo que supone un aumento del 5% respecto al año anterior, cuando se firmaron 13.815 contratos. Se trata de uno de los mayores incrementos del país, impulsado por el dinamismo del sector servicios.

«La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería. Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo», señala Ana Hervás, directora regional de Trabajo temporal de la zona Sur-Levante en Randstad. «En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas», añade Hervás.

La campaña de Navidad generará más de 452.000 nuevos contratos en España

A nivel nacional, Randstad prevé que la campaña de Navidad generará en nuestro país 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965. Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200). Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.

Todas las comunidades autónomas registrarán un aumento de la contratación con relación al año pasado. Destaca el buen comportamiento de Extremadura y Navarra, que crecerán un 7,5% y un 6,9%, respectivamente. También registrarán un crecimiento por encima de la media Canarias (6,4%), Aragón (6,3%), Andalucía (6%) y Cantabria (6%). Por el contrario, los aumentos de la contratación más modestos se darán en Castilla-La Mancha (2,2%), Cataluña (2,5%) y País Vasco (2,6%).

En el análisis del volumen de contrataciones previsto para este año, Andalucía se mantiene al frente con 78.105 firmas (+6%), seguida de Cataluña con 69.670 (+2,5%) nuevas firmas. La Comunidad de Madrid, que aumenta la contratación un 5%, se acerca a los volúmenes de Cataluña y, según las previsiones de Randstad, cubrirá casi 69.000 vacantes esta campaña de Navidad. Las comunidades autónomas con menor volumen de contrataciones serán La Rioja (2.620), Cantabria (5.570), Navarra (6.040) y Asturias (7.660).

Las profesiones más demandadas para Navidad

Durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente, tanto online como telefónica, que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

En paralelo, la hostelería también registrará un notable crecimiento en las contrataciones, impulsado por el buen momento del turismo y la restauración. Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Entre las cualidades más valoradas destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.