Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas

La campaña 2025/2026 de recogida de oliva para aceite ha comenzado con muy buenas previsiones para este sector agrícola. El Ministerio de Agricultura y ... los productores estiman un aforo de 12.882 toneladas, una cantidad superior a la de territorios como Aragón y que coloca a la Región de Murcia en el mapa de las comunidades que mejor producción van a tener tras años de cosechas sin muy buenos resultados. Esa cantidad prevista supone un 200% más que la registrada en la anterior campaña, y un 45% superior a la media de los últimos seis años.

La cantidad y calidad de la oliva que ya está en las almazaras llenan de optimismo a los productores de aceite. «Hace muchos años que no teníamos tanta cosecha; la calidad también es mucho mejor que la de los últimos tres años porque el clima ha ayudado a que tengamos unos aceites con una mayor intensidad», explica Inés Martínez, presidenta de la Asociación Murciana de Almazaras Industriales. La aceituna verde ha regresado a los olivos y, aunque el arbolado en regadío es quien más aportará a la campaña, «el secano está teniendo también muy buena producción» tras tres campañas nulas.

La misma opinión sobre la actual cosecha tiene Pascual García, de la cooperativa La Purísima de Yecla y portavoz de la sectorial del aceite en la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam). «Estamos rondando una media del 24-25% en los rendimientos de los olivos, eso no se veía desde hace muchos años», comenta a este periódico, aunque apunta que, si no hubiera una sequía pluviométrica como la de ahora, «tendríamos una cosecha excepcional y mucho mejor».

Precios equilibrados

El precio ideal para el aceite de oliva, que no llegará a las cifras desorbitadas de hace dos años, sería de 5,5 o 6 euros el kilo. García apunta a que el valor económico está «en una media normal» ahora mismo. Es el precio que debería haber «porque si se sube mucho, baja el consumo». Por su parte, la también gerente de la almazara Leva de Lorca añade que cuando la campaña esté en su apogeo en Andalucía, principal productor en España, se espera una bajada de precio: «Sería conveniente mantener una estabilidad, más que nada porque tampoco se podría pagar el precio que merecen los agricultores». Sin embargo, Murcia no es decisiva en la elaboración de esos precios por el peso que tienen grandes territorios productores como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura.

El aceite murciano tiene varias vías de salida al mercado. Hay almazaras que trabajan directamente para la exportación y otras que se dedican a la venta al por menor para consumidores de cercanía. Otro punto de colocación del producto es la hostelería. «Las almazaras tienen claro cuál es su consumidor final, a dónde va encaminada su producción», explica Martínez.

Variedades como la oliva cuquillo, cornicabra, picual o la arbequina se encuentran en mayor o menor medida en los campos del Noroeste y el Altiplano. El sector vive una expansión de los cultivos de olivo, sobre todo en modalidad de superintensivo, que «crece bastante», subraya el representante de Fecoam. Ese incremento de los cultivos lleva incluso a que los productores tengan problemas de recogida ante la falta maquinaria. García añade que el olivar «crecerá más si hay agua», y pese a ello ya crece a un ritmo importante: «Muchos están quitando viñedos».

Marca Murcia

La portavoz de las almazaras, que considera que el Ministerio margina al sector de la Comunidad en las previsiones de aforo, llama a visibilizar el aceite murciano, «que no tiene nada que envidiarle» al de otras regiones. «Hay aceites estupendos, simplemente hay que hacer un poco de difusión, pedagogía y, sobre todo, tener cultura del aceite» para que el líquido dorado de la Región deje de estar «infravalorado».

Por Claudio Caballero «Estamos ante uno de los años con mayor producción»

El agricultor Rafael Jiménez tiene sus tierras en el paraje de la Corredera, a unos diez kilómetros de Cieza en dirección a Madrid. Allí posee alrededor de 10 hectáreas de olivar de la especie arbequina. Las buenas condiciones climatológicas de este año van a hacer que su cosecha alcance los más de 150.000 kilos de oliva ya recolectada, lo que supone un aumento del 60% respecto al periodo anterior. Eso se traducirá aproximadamente en unos 25.000 litros de aceite recogidos en almazara.

Y es que el sector olivarero afronta este año una de las cosechas más abundantes que se recuerdan en las últimas décadas. Giménez explica que se trata de uno de los ejercicios con mayor producción reciente, una circunstancia que, aunque positiva en términos de disponibilidad, vuelve a poner sobre la mesa la inestabilidad propia de un cultivo «añero». Las oliveras, recuerdan Giménez, alternan de forma natural temporadas de baja producción con otras de abundancia, un comportamiento cíclico que tradicionalmente ha marcado los ritmos económicos del aceite de oliva.

Un aceite más barato

Tras un año en el que los precios ya registraron un notable descenso, las expectativas apuntan a que esta tendencia continúe. «El incremento de la oferta podría provocar nuevas bajadas de los precios», apunta Giménez, algo que las asociaciones de consumidores observan con especial interés, confiando en que el mercado refleje de forma justa el aumento de producción y los precios se ajusten en beneficio del consumidor final.

Sin embargo, el cosechero ha querido lanzar un mensaje de cautela: «Una caída excesiva de los precios podría poner en riesgo la rentabilidad para muchos productores, especialmente para los de menor tamaño». Por ello, puntualiza en que «debe existir un equilibrio entre precios justos para el consumidor y los márgenes sostenibles de beneficios para el agricultor».