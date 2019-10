Una campaña en 'change.org' demanda actuaciones urgentes y suma ya casi 330.000 firmas LA VERDAD MURCIA Viernes, 18 octubre 2019, 03:19

Tres ciudadanos, alarmados por las toneladas de peces muertos retirados en el Mar Menor el pasado fin de semana, iniciaron campañas en 'change.org' solicitando medidas urgentes para proteger la laguna. Estas campañas se han acabado fusionando en una sola para «unificar fuerzas» y «dar más respaldo» a la solicitud, que acumulaba al cierre de esta edición casi 330.000 firmas. «El pasado sábado 12 de octubre, ante la dramática situación que se vivió en las playas de San Pedro del Pinatar con toneladas de peces muertos y agonizando llegando a la orilla, me entró un gran sentimiento de desesperación, rabia e impotencia», explicó Andrés Martínez Soto, impulsor de 'change.org/SOSmarMenor'.

Fue esa misma aflicción la que condujo a Raquel Ros a iniciar su propia campaña: «Rabia, impotencia, incredulidad, desesperación... Todos esos sentimientos me llevaron a iniciar esta petición para que se nos oiga, para que se tomen medidas de una vez y que el Mar Menor no se convierta en una ciénaga». Sin embargo, no todas las peticiones en 'change.org' solicitando medidas han sido efectuadas tras las noticias del pasado fin de semana. Cristina Marín, bióloga especialista en administración y gestión de aguas y en Servicios Ecosistémicos, ya avisó de lo que podría pasar en 2015, cuando «pocos reconocían el mal estado del Mar Menor».

Todos ellos se han puesto en contacto con el Gobierno regional y con el Ministerio de Transición Ecológica, pero de momento no han obtenido respuesta.