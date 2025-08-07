La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del control de alcoholemia al camionero. Guardia Civil

Multan a un camionero por sextuplicar la tasa máxima de alcohol en Murcia

Conducía un vehículo de gran tonelaje por la autovía cambiando de carril bruscamente y poniendo en grave riesgo al resto de usuarios

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:16

La Guardia Civil de la Región de Murcia interceptó e investigó al conductor de un vehículo pesado, que fue detectado conduciendo por la autovía A-30, superando seis veces la tasa máxima de alcohol y realizando una conducción manifiestamente temeraria con grave riesgo para los usuarios de la vía.

Los hechos tuvieron lugar en la autovía A-30, que une Albacete con Cartagena, a la altura de Torre Pacheco, cuando numerosos usuarios de la vía alertaron a la Guardia Civil de la conducción anómala de un vehículo pesado. Inmediatamente, varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona por donde circulaba el vehículo articulado para verificar los hechos y, en su caso, esclarecerlos.

Una vez se localizó el camión, los especialistas de Tráfico de la Benemérita retuvieron la circulación, para evitar un siniestro vial, y desviaron al vehículo pesado hasta una explanada próxima, donde fue interceptado.

Los agentes de seguridad constataron la conducción irregular realizada por el conductor profesional y, gracias a las grabaciones aportadas por otros conductores, también comprobaron que el camión realizaba maniobras extremadamente peligrosas, circulando en zigzag con la invasión de ambos carriles de circulación y del arcén de forma brusca, reiterada y temeraria durante varios kilómetros.

Una vez detenido e inmovilizado el vehículo, al conductor –un hombre de 47 años y vecino de Castellón de la Plana–, que conducía desde Valencia con destino a Cartagena, se le practicaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, en las que arrojó una tasa de alcoholemia de 0,91 mg/l en la primera prueba y de 0,97mg/l en la segunda, lo que supone un resultado seis veces superior a la tasa máxima permitida para conductores profesionales, que en este caso es de 0,15mg/l.

Los guardias civiles del Sector de Tráfico investigaron al conductor, al que instruyeron diligencias como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Uno por conducción manifiestamente temeraria y otro por superar las tasas de alcohol legalmente establecidas. Estos delitos, recogidos en el vigente Código Penal, son castigados con penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 6 años.

