«En Cambridge tuve un año de baja por maternidad y volví a mi carrera científica sin problema» Mamen Martí. / Orión La química murciana Mamen Martí, 'repatriada' por el Cebas, tiene como reto lograr «plantas más resistentes a la salinidad o condiciones adversas, y así aumentar su producción y supervivencia» PEPA GARCÍA Miércoles, 13 marzo 2019, 18:33

Solo con mencionar la Universidad de Cambridge, la mente lleva al 'hogar' académico de científicos de renombre como Stephen Hawking, Alan Turing, Charles Darwin e Isaac Newton. Pero también de grandes mujeres como Rosalind Franklin, que realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del ADN pero cuyo esfuerzo no fue reconocido junto a sus colegas Crick, Watson y Wilkins con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 por el simple hecho de ser mujer. La lucha de esta y otras destacadas pioneras a favor de la igualdad en la ciencia abrió la puerta a futuras promesas como Mamen Martí, una química murciana que ha dedicado ocho años a investigar el reloj biológico de las plantas en Cambridge. Su talento ha sido rescatado por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas) gracias a una beca Saavedra Fajardo de la Fundación Séneca.

-De Murcia a Cambridge. ¿Cómo se sintió al llegar a esa universidad?

-A pesar de haber hecho una buena tesis y sacar de ella publicaciones muy relevantes, sabía que en la Universidad de Cambridge, que es de las mejores del mundo, pasaba a jugar en una liga muy distinta a la mía. No voy a mentir: estaba un poco asustada. Recuerdo que mi directora de tesis, la profesora del Cebas Francisca Sevilla, me decía: «Tú ve allí y trabaja como lo haces aquí. Eres buena y puedes hacer lo que te propongas». El profesor Alex Webb, que fue mi jefe allí, me dio la oportunidad de estar tres meses de estancia en su laboratorio y aceptó pedir conmigo la b eca Intra-European Felowship Marie Curie. Cuando nos la concedieron, me sentí muy bien acogida en mi departamento y descubrí que todos los miedos que tenía no eran necesarios y que mi formación estaba a la altura. Uno de los momentos más reconfortantes fue cuando presenté mi tesis en el departamento y un profesor al que no conocía se acercó y me comentó que le había encantado mi trabajo. Fue un orgullo.

«Las pérdidas de rendimiento de las cosechas se agudizarán con el cambio climático»

-Su línea de investigación versa sobre el papel de los ritmos circadianos, del reloj biológico, pero en las plantas y su relación con el estrés abiótico. ¿Por qué esa elección?

-Hace aproximadamente unas dos décadas que se ha demostrado que el reloj circadiano confiere a las plantas ventajas adaptativas al ser capaces de anticipar los cambios diarios de luz y temperatura que se producen como consecuencia de la rotación de la Tierra. También se ha establecido que el reloj circadiano contribuye a la mejora de la supervivencia y al incremento de la biomasa vegetal debido a los numerosos procesos biológicos que regula. Por otro lado, el estrés causado por la sequía, las temperaturas y la salinidad produce pérdidas importantes en el rendimiento de las cosechas; un problema que se agudizará en un futuro debido al cambio climático y al incremento en la demanda de plantas para alimentación. En este sentido, la salinidad en los suelos y en el agua de riego es un serio obstáculo para la agricultura en regiones áridas y semiáridas, presentándose como uno de los factores más importantes de estrés abiótico que limita gravemente la productividad vegetal.

-¿Qué busca descubrir?

-Hoy en día se sabe que la expresión de aproximadamente el 30% de los genes en la planta 'Arabidopsis thaliana' oscila con un periodo de 24 horas. Sin embargo, los estudios a nivel bioquímico son escasos. Y ese es el objetivo de mi investigación: determinar el alcance de la implicación del reloj circadiano en el metabolismo de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno y en la respuesta a estrés salino a todos los niveles (molecular, bioquímico y fisiológico).

-Y una vez descritos estos procesos, ¿cómo podría beneficiar a la sociedad la investigación que realiza?

-En mi caso realizo investigación fundamental, doy respuesta a preguntas sobre el porqué de las cosas. Pero una vez que conozcamos esos procesos, podremos manipularlos o emplear el conocimiento obtenido para obtener plantas más resistentes a la salinidad u otras condiciones adversas y así aumentar su producción y supervivencia.

-Durante su estancia en Cambridge fue madre. ¿Es difícil aunar una carrera científica y cuidar de un hijo?

-Bueno, tener hijos y trabajar supone un esfuerzo extra en cualquier profesión. La mayoría de programas de becas científicas contemplan el haber tenido hijos de forma que aumente el número de años que tienes para solicitarla, por lo que en este ámbito hemos avanzado bastante. Sin embargo, hacer carrera científica implica trabajar en el extranjero unos años, y la incertidumbre de si me concederán la siguiente beca que me permita continuar con ella y mantener a mi familia. Creo que el problema está más en la falta de una carrera científica definida en términos de cuándo tendrás un trabajo al que puedas llamar estable que te permita una mayor estabilidad personal y laboral, que sin duda repercutiría positivamente en la crianza de tus hijos. Esto implica más flexibilidad de horarios y no alcanzar la estabilidad pasados los 40 años como media.

-¿Tuvo dificultades para conciliar maternidad e investigación?

-En Inglaterra disfruté de casi un año de baja por maternidad, eso no repercutió a la hora de conseguir mis objetivos. Lo mismo me ha ocurrido al reincorporarme con el programa 'Saavedra Fajardo' de la Fundación Séneca en Murcia. La conciliación es necesaria, los niños llevan su ritmo y los adultos otro diferente. En otros países, las madres, y supongo que algún padre también, dejan de trabajar para tener hijos, criarlos. Cuando consideran que es el momento adecuado, se reincorporan de nuevo al mercado laboral sin problema. Aquí, a día de hoy, eso es una utopía.