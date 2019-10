«Cambié 'Birrago' por 'Birriago' por si yo resultaba ser una 'birria' de escritor» Alberto Rodríguez de Gea. Alberto Rodríguez se lanza a escribir bajo el pseudónimo 'Roberto Birriago' MARIELA FASOLI Viernes, 11 octubre 2019, 08:40

Alberto Rodríguez de Gea (Barcelona, 1987), gestor de proyectos europeos, se lanza a la escritura con su libro 'Desvivir', bajo el pseudónimo de Roberto Birriago. Aunque nació en Cataluña, sus abuelos y su padre son murcianos, y en esta obra literaria aparecen escenarios de la Región, a la que suele acudir en verano.

-¿Por qué este pseudónimo?

-Mi nombre es muy común en España, así que decidí ponerme un pseudónimo. Roberto lo decidí por parecerse a Alberto, y 'Birriago' lo hice por ser el mote más original de entre todos los de mis abuelos. En realidad, el mote exacto de mi abuelo era 'Birrago', pero lo cambié un poco por si resultaba ser yo una 'birria' de escritor, que nadie se sorprendiera. Pero de momento está teniendo buena acogida el libro... ¡así que lo de 'birria' no parece aplicar! (Risas)

-¿De qué habla 'Desvivir'?

-'Desvivir', más que hablar, reflexiona. En esta obra se invita al lector a pensar, partiendo de las cavilaciones que va elaborando su narrador, quien es, a su vez, el protagonista de la historia. La vida hoy en día sucede muy deprisa. Mientras que durante siglos, distintas generaciones vivieron de modo relativamente similar y compartieron valores e intereses, hoy, en cuestión de pocos años, puede cambiar por completo nuestro modo de vida. 'Desvivir' pretende que el lector se detenga y le dedique unos minutos a pensar y posicionarse sobre distintos temas. Estos surgirán en la novela a medida que se vaya desarrollando la trama. Sobre esta última, solo diré que se inicia con una bonita historia de amor.

-¿Qué escenarios van a reconocer los cehegineros en su libro?

-El protagonista de la historia es nacido y criado en la pedanía de Canara. Escogí este lugar por ser la zona que yo más conozco, puesto que es donde se halla la casa en la que yo veraneo. Aún así, su protagonista recorrerá otros lugares de la Región, como Murcia y Cartagena.

-¿Por qué se desvive usted?

-Por innumerables cosas, ya que trato de ponerle pasión a lo que hago. Vive más quien disfruta con lo bueno y sufre con lo malo, que quien se muestra impasivo ante la vida. Yo la entiendo así, y por ello disfruto mucho de las cosas pequeñas y me lamento de todo aquello que no me agrada. A la vida sin emoción no le veo demasiado el sentido.

-Murciano y catalán. ¿Cómo es la historia?

-Mis abuelos nacieron en Cehegín. También emigraron, con mucha lástima, al mismo municipio de Cataluña: Vilassar de Dalt, en el área metropolitana de Barcelona. Y ellos no fueron los únicos. En los 60, decenas de murcianos llegaron a Vilassar de Dalt y formaron varios barrios murcianos en los que, a día de hoy, todavía se nota la influencia directa de Murcia. A modo de ejemplo, diré que en las fiestas de uno de estos barrios se hacen concursos de migas. Yo nací en uno de estos, y la calle siguiente a la mía se llama 'calle de Murcia'. Por ello, he crecido en un contexto en el que recibía diariamente la influencia de Murcia. Yo me siento tan identificado con Murcia como con Cataluña.

-¿Cuáles son sus recuerdos de la Región?

-He estado prácticamente todos los veranos de mi infancia en Cehegín, donde me pasaba el día jugando con mis primos, comiendo los deliciosos platos de mi abuela, visitando lugares fantásticos de la Región, como La Manga... Además, solía coincidir mi estancia con las fiestas del pueblo. ¡No le sorprenderá a nadie si afirmo que son los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida!

-¿Qué destacaría de Murcia?

-Murcia tiene todo lo bonito de la vida: buena gente, historia, buena gastronomía, un clima envidiable y un modo de entender la vida que a mí, personalmente, me encanta. En Murcia hay pasión y se disfruta de la vida. Murcia es un lugar honesto, donde reina el buen humor. Eso es lo que más me gusta de allí.