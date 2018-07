Cambian los papeles: el PP protesta y la Plataforma pide calma Eduardo Martínez-Oliva y Joaquín Contreras. / LV Los populares no se resignan al AVE en 2020 y echan en cara a los vecinos que ahora acepten el 'muro' y la pasarela MANUEL BUITRAGO Martes, 24 julio 2018, 02:26

Los nuevos planes del Gobierno socialista, proponiendo que el AVE llegue soterrado a Murcia a finales del año 2020, han provocado un cambio de papeles entre el Partido Popular y la Plataforma Pro Soterramiento. Los gobiernos regional y municipal se ha instalado en la protesta, reivindicando que no se retrase el tren de alta velocidad, y echando en cara a los vecinos de la zona que acepten ahora con el PSOE unas actuaciones que antes rechazaban con el PP, en referencia a la pasarela y las pantallas acústicas, junto con el cierre del paso a nivel.

La Plataforma, por su parte, ha dejado a un lado sus movilizaciones en las vías y en las calles, que se prolongaron durante más de 300 días, y solicita «tranquilidad» y colaboración entre las administraciones para llevar a cabo las obras con el nuevo diseño y programación. A este paso, solo falta que los populares sean quienes se echen ahora a las vías.

El concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, convocó ayer a los medios para destacar que la ciudad «no se resigna a permanecer dos años y medio sin el AVE». Repitió la consigna acuñada por el PP de 'Soterramiento sí, pero AVE ya'.

«Viva el muro»

«Ya no hay AVE, ya no está el PP, objetivo cumplido», señaló el edil, dado que la alta velocidad «tiene prohibida su entrada a Murcia hasta, como mínimo, finales de 2020, porque así lo decidió Podemos y PSOE, con la complicidad de Ciudadanos». Lamentó que con el nuevo proyecto se mantendrá el polémico «muro», se cerrará el paso a nivel, permanecerá la pasarela provisional sobre las vías y «los barrios quedarán incomunicados, pero no habrá AVE, por lo que no hay ningún beneficio para la ciudad».

El concejal recordó que el desvío provisional para mantener el tráfico ferroviario mientas se ejecuta el soterramiento entrará en funcionamiento en septiembre para que circulen 80 o 90 trenes de todo tipo excepto los de alta velocidad sin que ello suponga ningún adelanto en los plazos del soterramiento.

Asimismo, enumeró una larga lista de titulares de prensa de dirigentes del PSOE desde el año 2006 anunciando diferentes fechas y plazos para la llegada del AVE, todas ya superadas, así como exigiendo la retirada del citado «muro» y de la pasarela peatonal. Sin embargo, recalcó, «parece que el muro ya no es problema ninguno, ya no hay la menor reclamación por parte de ninguno de los colectivos afectados». Añadió que las obras pendientes, que debían haberse licitado hace un mes, no lo están aún, con lo cual, «los beneficios son cero». «Algunos gritan ahora viva el 'muro' y viva la pasarela», ironizó Martínez-Oliva, quien hizo referencia a la viñeta de Puebla en 'La Verdad'.

Llamada a la «tranquilidad»

La Plataforma Pro Soterramiento hizo un llamamiento a la «tranquilidad, la altura de miras y la colaboración entre administraciones» para «evitar perjuicios a los vecinos». A través de un comunicado, informó de que la llegada del AVE en superficie «vendría a coincidir, en la práctica, con su llegada soterrada». La Plataforma se basa en las declaraciones que realizó la presidenta de Adif, Isabel Pardo, a 'La Verdad, quien dijo que el AVE no habría llegado antes de primavera del año que viene con el plan anterior. Para el colectivo vecinal, la «única intención de traer el AVE en superficie era usar las pruebas del mismo», que empezarían este otoño, como «revulsivo electoral» puesto que dichas pruebas se prolongarían durante meses.

El comunicado del portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, insistió en que «la nueva solución adoptada por el Gobierno de España intenta conciliar el interés de los vecinos con la necesidad de acortar los plazos de las obras de soterramiento». En cuanto al polémico «muro», la Plataforma reconoció que reducir sus dimensiones «supone unos costes importantes, que está por determinar qué administración pública los asumirá». Este colectivo anunció que más de veinte asociaciones vecinales, federaciones y algunas Ampas presentarán hoy un manifiesto pidiendo 'AVE soterrado sí o sí'.

La Plataforma, por otro lado, exigió ayer al director general de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, que le pida perdón por un mensaje en Twitter. «Nos insulta y llama vándalos», dicen los vecinos. Díez de Revenga lamentó el vandalismo, los insultos, los escraches y las denuncias de los últimos meses. Sin embargo ahora se acepte el 'muro' y la pasarela, dijo.