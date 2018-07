La Cámara de Comercio prevé que la economía murciana crezca hasta un 3,3% este año El presidente del órgano cameral, Miguel López Abad. / Alfonso Durán / AGM El órgano cameral resalta que el dato estaría por encima de la media nacional situada en un 2,7% para el conjunto del ejercicio JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Martes, 24 julio 2018, 12:08

El Boletín de Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio mantiene las previsiones de crecimiento económico de la Región para el conjunto del año en una horquilla del 2,9 al 3,3%.

El presidente del órgano cameral, Miguel López Abad, resaltó este martes que «la noticia positiva es que se está creciendo en construcción de viviendas nuevas y obra pública». También resaltó los buenos datos de la Seguridad Social: «No llegamos a los 600.000 afiliados previos a los inicios de la crisis pero ya estamos en unos 580.000». A su juicio se está creando «empleo de calidad» y esto está favoreciendo que «se active el consumo».

El presidente, no obstante, ha apuntado que los cambios de Gobierno no benefician. Ha puesto como ejemplo que las declaraciones que hizo la ministra sobre el Tajo «condicionan el crecimiento» y añadió «que si anunciamos que no vamos a tener agua el agricultor no va a invertir». También se ha mostrado crítico con otras medidas anunciadas por el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez como la aplicación de una fiscalidad ambiental al precio del diésel.