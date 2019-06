El calor extremo da una tregua en la Región hasta el próximo fin de semana Un termómetro marca 35 grados en el centro de Murcia esta última semana. / Vicente Vicéns / AGM Las máximas no superarán los 35 grados en los próximos días, aunque las noches seguirán siendo calurosas en la mayor parte de la Región LA VERDAD Murcia Domingo, 30 junio 2019, 18:40

El calor dará un ligero respiro esta semana en la Región. Tras el potente inicio del verano, los cielos seguirán despejados pero los termómetros bajarán unos grados durante los próximos días. En la capital y la Vega del Segura, la temperatura no sobrepasará los 35 grados de máxima, aunque por la noche seguirá siendo difícil conciliar el sueño, pues las mínimas no bajarán de los 20. Las temperaturas sufrirán un repunte el viernes, la antesala de un fin de semana que se espera tan veraniego como este.

La situación será similar en Lorca y el Valle del Guadalentín, donde la nubosidad será escasa y las máximas estables, entre los 33 y los 35 grados. Sí que se espera una ligera diferencia en el Altiplano y el Noroeste, donde las noches serán más agradables: la las mínimas oscilarán entre los 15 y los 17 grados.

Los murcianos que pasen esta próxima semana en el litoral serán los que disfruten del mejor clima. Las máxima solo superarán los 30 grados de manera puntual en San Javier y Mazarrón. Por lo demás, el calor no será insorportable, aunque las noches no serán frescas. Cabe destacar el caso de Cartagena, que no bajará de los 22 grados en toda la semana. Sin embargo, el calor concede una tregua al conjunto de la Región antes del próximo fin de semana, cuando se espera que los termómetros vuelvan a registrar los 40 grados.