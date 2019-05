El calor en las aulas congrega a decenas de padres frente a la Consejería de Educación Decenas de padres concentrados, ayer, en la puerta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. / vicente vicéns / agm La Comunidad reparte 500.000 euros entre sesenta centros para mejorar sus sistemas de climatización MARTA SEMITIEL Jueves, 23 mayo 2019, 03:32

Llega la época estival y el calor vuelve a las aulas de los colegios e institutos. Centros que, en muchos casos, no están lo suficientemente acondicionados para aislar a los alumnos de las altas temperaturas. Y como estas todavía no han llegado con fuerza, los padres han decidido empezar a movilizarse para que sus hijos no sufran las deficiencias térmicas del sistema educativo.

En reclamo de «no más clases a 40 grados», tal como rezaban sus pancartas, decenas de padres y madres de las ampas de los colegios Santiago el Mayor y Los Álamos se concentraron ayer en la puerta de la Consejería de Educación. Esta, según comunicó este martes, acaba de aprobar una partida de más de un millón de euros para licitar los certificados de eficiencia energética y estudios de mejora de la climatización de 538 centros educativos. Pero la duda es si esos estudios y las actuaciones que aconsejen llegarán a tiempo para que, en estos meses que vienen, los alumnos estén a 25 grados en sus clases.

Por si acaso, la Consejería también anunció para este mes una inyección de 500.000 euros, procedentes de fondos adicionales libres, para que unos 60 centros educativos puedan comenzar a realizar mejoras en sus sistemas de climatización, como instalación de aire acondicionado, toldos o ventiladores. Las ayudas serán de 3.000 euros, 7.000 o 15.000, «en función del número de unidades de cada centro», explicó la directora general de Centros Educativos, Remedios Lajara.