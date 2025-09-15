Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana 15 al 19 de septiembre en la Región de Murcia Iberdrola interrumpirá el suministro para realizar labores de mantenimiento y reparar averías

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:26 | Actualizado 12:48h.

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes controlados en el suministro de la red eléctrica de la Región de Murcia durante los próximos días. Entre este lunes 15 y el próximo viernes 19 de septiembre, serán múltiples localidades en las que se verá afectado el fluido eléctrico. Algunos de los cortes llegarán incluso a las tres horas.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Alcantarilla

En Alcantarilla se procederá a cortar el suministro eléctrico este lunes 15 de septiembre entre las 8.00 y las 9.30 horas en:

-Cl Brasil: 1, 3, 5, 6, 7 1, 7, 8, 9 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34

-Cl Carmen: 1 3, 7, 9, 11, 12, 13, 18 1, 18, 19

-Cl Ceuta: 1, 2

-Cl Compositor Albéniz: 1, 3 1, 3, 5, 7, 9, 11

-Cl Jose Caride: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39 1, 41

-Cl Jose Doval Amarelle: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

-Cl Norte: 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14 1, 16, 17, 25

-Cl Progreso: 1 SN, 3, 5 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17 1, 17, 20

-Cl Puerto Rico: 14, 16 1, 18, 20, 22, 24, 26, 28

-Cl Teruel: 1, 3, 5, 6, 7, 11 1, 11, 13, 15 1

Además, también se cortará este jueves 18 de septiembre entre las 11.00 y las 13.00 horas en:

-Cl Angel Galindo: 4, 10, 22, 26, 29

-Cl Goya: 3, 5, 7, 10, 14, 18

-Cl Mayor: 160, 162

-Cl Pintor Sorolla: 12, 18

-Cl Salzillo: 4

-Cl Velázquez: 16, 19

-Cn Los Romanos: 27, 29, 35

Cabezo de Torres

En Cabezo de Torres no habrá suministro eléctrico este jueves 18 de septiembre de 8.30 a 11.30 horasen Cl Colegio: 2 BI A, 2 A.

Calasparra

Este viernes 19 de septiembre habrá cortes de luz de 8.30 a 9.00 horas en:

-Cl Palmera: 134

-Pj Casa Del Pino-La Ñora: 132 PC, 188 B, 188, 365 PC

-Pj Finca La Palmera: 129 PC

-Pj Los Marines: 147 PC, 148 PC, 175 PC, 177 PC, 279 PC, 281 PC, 284 PC, 285 PC, 287 PC

-Pj Los Quiroses: 3, 6, 8, 30, 124 PC, 124

Además, también sufrirán cortes este viernes 19 de septiembre entre las 12.30 y las 13.00 horas en:

-Cl Palmera: 134

-Pj Casa Del Pino-La Ñora: 132 PC, 188 B, 188, 365 PC

-Pj Finca La Palmera: 129 PC

-Pj Los Marines: 147 PC, 148 PC, 175 PC, 177 PC, 279 PC, 281 PC, 284 PC, 285 PC, 287 PC

-Pj Los Quiroses: 3, 6, 8, 30, 124 PC, 124

En la pedanía de Valentín, este viernes 19 no habrá luz de 8.30 a 9.00 horas y de 12.30 a 13.00 horas en:

-Cl Casa El Pino: 21, 22, 25

-Cl La Ñora: 10, 16, 18, 21 1, 28, 30, 31, 134, 242 PC

-Pj Los Marines: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 BI, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21 1, 21, 22, 23, 24, 25, 60 2B, 60 4, 60 5, 60 7, 60, 136, 161 PC, 267 PC, 271 PC

Cartagena

La diputación cartagenera de Cabo de Palos tendrá cortes de luz este martes 16 de septiembre en una misma zona, pero ocurrirá en dos ocasiones. El corte será en Cr Cabo De Palos: 11 de 8.30 a 9.00 horas y después de 14.00 a 14.30 horas.

En la Cala Flores no habrá suministro eléctrico este martes 16 de septiembre de 8.30 a 9.00 horas en:

-Av Las Calas: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 5, 6 BI, 6, 8, 11, 14 1, 14, 15, 18, 19, 20 C, 20 D, 21, 25 A, 27 BI, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 47, 83

-Cl Abeto: 3 BI, 6, 7 BI, 9

-Cl Adelfas: 1, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 PR, 32, 34

-Cl Alarcon: 2, 4, 6

-Cl Arco De Reyes: 1 PR, 3, 4 1, 5 1, 5, 6, 7 1, 7 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ., 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28 BI

-Cl Cala Flores: 1, 4 2, 6 BI, 6 2, 7 BI, 7, 8 BI, 8 1, 8 17, 9, 12, 14 BI, 15, 16 ., 17 BI, 17, 19 BI, 30 BI, 30, 31, 38, 45, 47, 49, 52, 69, 77, 78, 119

-Cl Cartagena: 1, 3, 4, 6 ., 6, 7, 8 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22

-Cl Doctor Cerrada: 1, 5 A, 5, 7, 8, 9, 10 B, 10, 11, 12 BI, 14 A, 15, 17, 19

-Cl Edificio Borneo: 1

-Cl Edificio Mar Mayor: 1 1, 3, 5, 20, 30, 70

-Cl Siempre Verde: 5, 6, 7, 8, 9, 10 BI, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26

-Cl Tomillo: 2, 3, 5, 10

-Cl Yucas: 2, 4, 6 A, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16

-Cr Cabo De Palos: 150 KM 2, 150 KM

-Pz Cala Flores: 1, 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ., 9, 10, 11, 12, 13 1, 13

Además, también sufrirá otro corte de luz este martes 16 de septiembre entre las 14.00 y las 14.30 horas en:

-Av Las Calas: 1 PR, 1, 2, 3, 4, 5, 6 BI, 6, 8, 11, 14 1, 14, 15, 18, 19, 20 C, 20 D, 21, 25 A, 27 BI, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 47, 83

-Cl Abeto: 3 BI, 6, 7 BI, 9

-Cl Adelfas: 1, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 PR, 32, 34

-Cl Alarcon: 2, 4, 6

-Cl Arco De Reyes: 1 PR, 3, 4 1, 5 1, 5, 6, 7 1, 7 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ., 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28 BI

-Cl Cala Flores: 1, 4 2, 6 BI, 6 2, 7 BI, 7, 8 BI, 8 1, 8 17, 9, 12, 14 BI, 15, 16 ., 17 BI, 17, 19 BI, 30 BI, 30, 31, 38, 45, 47, 49, 52, 69, 77, 78, 119

-Cl Cartagena: 1, 3, 4, 6 ., 6, 7, 8 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22

-Cl Doctor Cerrada: 1, 5 A, 5, 7, 8, 9, 10 B, 10, 11, 12 BI, 14 A, 15, 17, 19

-Cl Edificio Borneo: 1

-Cl Edificio Mar Mayor: 1 1, 3, 5, 20, 30, 70

-Cl Siempre Verde: 5, 6, 7, 8, 9, 10 BI, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26

-Cl Tomillo: 2, 3, 5, 10

-Cl Yucas: 2, 4, 6 A, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16

-Cr Cabo De Palos: 150 KM 2, 150 KM

-Pz Cala Flores: 1, 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ., 9, 10, 11, 12, 13 1, 13

En la diputación de Los Mateos - Santa Lucía, este viernes 19 de septiembre de 8.30 a 11.30 horas no habrá suministro eléctrico en:

-Cl Comercio: 1 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 27

-Cl Ladera: 1, 2, 4, 9

-Cl San Francisco De Asís: 2 A, 3, 4 BI, 5, 7, 8 BI, 8, 10, 11, 13, 15, 21 A

-Cl Sol: 1, 2, 4, 5, 6, 7 PR, 7, 8 A, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 47, 49, 51, 53

-Cl Trinidad: 23, 25

-Cl Vía: 56

-Tr San Francisco: 1, 4

En La Manga del Mar Menor, el jueves 18 de septiembre no habrá suministro eléctrico de 8.30 a 9.00 horas y de 15.00 a 15.30 horas en:

-Po Y: 70, 71 PR, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 1, 94, 95, 96 PR, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154 PC, 155, 156, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 185, 186 PC, 189, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

En la diputación de Santa Lucía, el viernes 19 de septiembre, no habrá suministro eléctrico de 8.30 a 11.30 horas en Cr Cartagena-La Unión: 1 KM.

Ceutí

Este jueves 18 de septiembre de 8.00 a 10.00 horas, la Cl Rio Segura (Pol.Industrial): 19 1, 19, 21 tendrá cortes de luz.

Cieza

Entre las 9.00 y las 12.00 horas de este miércoles 17 de septiembre habrá cortes de luz en Pj Almadenes: 8 PC, 8 1, 8, 12, 17 1, 18, 19 1, 19, 21, 30, 31, 33, 35, 100, 150 1 y Pj Losares: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13 1, 13, 29, 140 PC 4 y Po Cincuenta Y Uno: 129 PC.

También sufrirán cortes de luz este viernes 19 de septiembre de 9.00 a 11.30 horas en Pj Barratera: 1 1, 1 2, 6, 8, 12, 16, 25, 28 1, 28, 34, 40, 41, 45 1, 47, 207, 315 PC, 316 PC y Pj El Tamarit: 44 1, 66 y Pj Entre Ramblas: 1 PR, 51, 60, 129, 131, 133, 135, 200 y Pj Ramblas: 12, 26, 30, 35, 38, 39, 45 3, 84, 101, 124 PC B, 137 PC, 230 y Po Cuarenta (Tamarit): 317 PC y Po Cuarenta Y Siete: 24 PC, 36 PC, 40 PC

Lorca

La pedanía de Campillo en el municipio de Lorca no tendrá suministro eléctrico este jueves 18 de septiembre entre las 6.30 y las 7.00 horas en:

-Ci Del Caldera: 1, 2, 4, 5, 6 B, 6, 7 BI, 7, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20

-Ci Florida: 1, 2 1, 2, 3 1, 3, 4, 6 1, 6, 7 1, 7, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 13 BI, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1, 22, 23, 24 1, 24, 25, 26, 28 1, 28, 30 BI, 30, 32, 34 1, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 255 PC, 272 PC

-Cn Quijero: 1, 3 1, 3, 6 1, 9 1, 9, 12, 13 1, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38 PC

-Cr Águilas: 2 A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 1, 22 1, 22, 26

-Cr Altobordo: 2 BI

También estará sin luz ese jueves 18 de septiembre de 14.00 a 14.30 horas en:

-Ci Del Caldera: 1, 2, 4, 5, 6 B, 6, 7 BI, 7, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20

-Ci Florida: 1, 2 1, 2, 3 1, 3, 4, 6 1, 6, 7 1, 7, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 13 BI, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1, 22, 23, 24 1, 24, 25, 26, 28 1, 28, 30 BI, 30, 32, 34 1, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 255 PC, 272 PC

-Cn Quijero: 1, 3 1, 3, 6 1, 9 1, 9, 12, 13 1, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38 PC

-Cr Águilas: 2 A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 1, 22 1, 22, 26

-Cr Altobordo: 2 BI

También en la zona de La Granja-Tiata, este jueves 18 de septiembre entre las 6.30 y las 7.00 horas habrá cortes de luz en Cn Parador De Los Seguras: 10, 14 1, 16 A, 17 2, 18 1, 19 1, 22 1, 26 1, 26 2, 28 A, 28, 31 1, 32 BI, 32 B, 32 1, 32, 33, 34 1, 34, 35, 36, 38, 39 BI, 39 1, 39, 40 PR, 40, 42, 43, 44, 48, 56, 58, 60 1, 60, 63, 64, 66, 67, 68 1, 68, 69, 71, 72, 74, 75 A, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 86, 91. Además, ese mismo día también sufrirá cortes de 14.00 a 14.30 horas en las mismas ubicaciones.

En la ciudad de Lorca no habrá suministro eléctrico este jueves 18 de septiembre entre las 6.30 y las 7.00 horas, y las 14.00 y las 14.30 horas en Po Ciento Setenta Y Uno: 268 PC, 273 PR

En la zona de Tiata, no habrá luz este jueves 18 de 6.30 a 7.00 horas y de 14.00 a 14.30 horas en:

-Cl Tiata: 16

-Cl Vereda Alta: 33

-Cn Del Chapela: 1

-Cn Las Vegas: 1 SN, 11, 12, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 34, 87, 125, 126, 128, 134 1, 134, 138, 139, 140, 142

-Cr Águilas: 9 A, 10 KM 1, 11 KM, 11, 14, 15 A, 20 KM, 29, 41, 86 1, 88 1, 88 2, 89 1, 89, 90, 92 1, 93, 101, 104, 106, 112, 114 1, 114 2, 114, 118

-Tr Parador De Los Seguras: 135

Mazarrón

Este martes 16 de septiembre entre las 9.00 y 13.00 horas en la población de Las Moreras no habrá suministro eléctrico en Cl Junco Playasol Ii: 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54.

En la población de Saladillo, este jueves 18 de septiembre de 8.30 a 11.30 horas habrá cortes de luz en Cl Alcala La Real (Ur.Camposol 2): 675 PC, 676 PC, 677 PC, 678 PC, 679 PC, 680 PC, 681 PC, 682 PC y Cl Alcaudete (Ur.Camposol 2): 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 y Cl Azaleas (Ur.Camposol 2): 683 PC y Cl Ibiscum (Ur.Camposol 2): 674 PC.

Molina de Segura

Este miércoles 17 de septiembre de 8.00 a 8.30 horas, estas calles de Campotéjar Alta estarán sin suministro eléctrico: Di Campotejar Alta: 102 PC y Pj Campo De Aviación: 3, 4, 5, 6.

Además, este jueves 18 de septiembre entre las 16.30 y las 17.00 horas no habrá luz en Di Campotejar Alta: 102 PC y Pj Campo De Aviación: 3, 4, 5, 6.

En la ciudad de Molina de Segura, el jueves 18 de septiembre de 10.30 a 12.00 horas tendrán cortes de luz en:

-Cl Albaricoque (Polig. Ind. El Tapiado): 1 SN 10, 1 SN 14, 1 SN 3, 1 SN 6, 1 SN 7, 1 SN 8, 1 SN 9, 2 1, 3, 4 1, 4 3, 4, 5 BI, 5, 6, 18 PC, 22, 23

-Cl Almendro (Pg. Industrial El Tapiado): 1

-Cl Buen Amigo (Ur.El Sifón): 6

-Cl Jose Cremades (Polg.Ind.El Tapiado B): 1 PC, 1 SN 1, 1SN 2, 1 SN 3, 1 SN 4, 1 SN 6, 1 SN, 3 1, 5 1, 5, 13, 14, 15

-Cl Limón (Polg.Ind.El Tapiado): 1 SN 1, 3

-Cl Manzano (Pg. Industrial El Tapiado): 1 SN 0, 1 SN, 3 4, 11 2

-Po Industrial Tapiado: 1 SN 2, 1 SN 7

Murcia

En la pedanía murciana de Jerónimo y Avileses, este martes 16 de septiembre de 8.00 a 9.30 horas habrá cortes de luz en Pj Lo Montanaro De Arriba: 1, 3, 73.

En la ciudad de Murcia, este lunes no habrá suministro eléctrico de 8.00 a 10.00 horas en Av Miguel De Cervantes: 42, 44 y Cl Pina: 6, 8, 10 y Pz Doctor Jose Maria Aroca: 1, 7

En la pedanía de San Ginés, el jueves 18 de septiembre en Av Escultor Francisco Salzillo (Pg.Ind.Oeste): 30 PC 19, 30 PC 20 no tendrán luz de 8.30 a 9.00 horas y de 13.00 a 13.30 horas.

En la pedanía murciana de Sangonera la Seca, no habrá suministro eléctrico este lunes de 14.30 a 15.00 horas en:

-Cl Pinada: 3, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 34

-Cn Cartujos: 1 SN, 4, 10 1, 10, 12, 14, 16, 18, 286 PC

-Cn Clarisas: 1, 5, 7, 16, 21, 23, 27

-Cn Helena De Troya: 17, 21

-Cn Jesuitas: 5, 15, 21

-Cn Mercedarios: 4, 6, 8, 12

-Cn Orilla De La Vía: 21 2

-Cn Servitas: 34, 36, 38

-Cn Trinitarios: 46, 50, 52, 54, 56

-Cn Virgen De La Soledad: 1, 2 1, 2, 3, 10, 90, 93 PC

-Pj La Casa: 18

-Tr Mercedarios: 10, 22

-Tr Orilla De La Vía 1: 9, 22, 25

Además, Sangonera la Seca también sufrirá cortes de luz el viernes 19 de septiembre entre las 8.30 y las 11.00 horas en:

-Av Vereda Real: 49

-Cl Josefina Rubio: 13, 21, 23

-Cl Vereda Real: 7, 9 BI, 9, 11, 15 BI, 15, 29, 33, 39, 41, 45, 51, 57

-Cn Antonio Bernal: 60, 64, 66, 77, 79, 80, 82, 84, 91, 94, 97, 99 1, 99 2, 99, 101, 103 BI, 105 1, 105, 109, 111, 113, 120

-Cn Barranco Blanco: 59, 67, 73

-Cn De Los Lagos: 1 SN 3, 5, 7, 10, 18, 19, 21, 165 PC

-Cn Pozos: 1 4, 1, 16, 24, 26, 30, 33, 47, 49, 88, 90, 94, 128, 135 PC

-Cn Santiago: 59, 72, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 110, 111, 8001 1

En la pedanía murciana de Sangonera la Verde, el viernes 19 de septiembre de 8.30 a 11.00 horas no habrá luz en:

-Av Vereda Real: 1, 12, 22 PC, 26, 36 PC, 129 PC, 900 KM

-Cl Casas Torres: 1 SN 10

-Cl Retama Torreguil: 26

-Cn Antonio Bernal: 93

-Cn San Vicente Ferrer: 12

-Cn Santiago: 109

-Po Torre Guil: 1 SN 03, 1 1, 2, 3, 13, 24 2, 80 2, 99 1, 99, 164, 241 1, 241

-Tr Vereda Real: 46

San Pedro del Pinatar

El jueves 18 de septiembre no habrá luz de 8.30 a 10.30 horas en Cl Los Guijas: 7, 21 y Cl Reyes Católicos: 71, 73.

Puerto Lumbreras

Este lunes 15 de septiembre habrá cortes de luz en Pj Cabezo De La Jara: 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y Pj Talancon: 46 PC de 8.30 a 11.00 horas.

